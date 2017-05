Raumsituation im Heimatmuseum Wörgl: „Waren noch nie so nahe an einer Lösung“

04.05.2017, 12:00 Uhr

Mit dem Neubau der Musikschule am Fischerfeld werden räumliche Kapazitäten im bestehenden Gebäude frei.

WÖRGL (red). „Wir haben ein schweres Erbe zu tragen und viele Baustellen aufzuarbeiten“, hält Wörgls Kulturreferentin Gabriela Madersbacher bezüglich der kürzlich wieder angeprangerten „Platznot im Wörgler Heimatmuseum“ fest. In vergangenen Legislaturperioden seien laut Madersbacher viele Vorhaben versprochen, aber nur wenige umgesetzt worden.„Wir arbeiten mit Hochdruck an großen Projekten wie etwa dem Feuerwehrhaus und der Landesmusikschule. Die (...) angeprangerte Raumnot im Landesmusikschulgebäude ist bereits ein Dauerzustand seit über 15 Jahren, und wir waren noch nie so nahe an einer Lösung wie jetzt. Mit dem geplanten Neubau am Fischerfeld wird die Landesmusikschule ausziehen, und damit wird sich auch die Platzsituation für den Heimatmuseumsverein entspannen", erklärt die Kulturreferentin. Für die Nachnutzung des Musikschulgebäudes würden sich die Verlegung des Stadtarchivs, eine Erweiterung des Heimatmuseums sowie die Errichtung einer Stadtbibliothek anbieten. "Die Realisierung wird allerdings von den finanziellen Gegebenheiten abhängen", ergänzt Bürgermeisterin Hedi Wechner.