Neue Adresse für das bfi-Bildungszentrum in Klagenfurt

08.05.2017, 14:00 Uhr

Die Digitalisierung war das prägende Gesprächsthema bei der Schlüsselübergabe und

Gesprächsrunde.

Das Klagenfurter Bildungszentrums des Kärntner Berufsförderungsinstituts hat eine neue Adresse. Seit Jahresbeginn wird am Bahnhofplatz 1 bereits fundierte Weiterbildung geboten. Heute war die offizielle Eröffnung. Das prägende Thema der Eröffnungsreden und anschließenden Gesprächsrunde waren die Herausforderungen und Chancen durch die Digitalisierung. Durch Winfried Haider von der Kärntner Arbeiterkammer und Hermann Lipitsch vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) erfolgte die symbolische Schlüsselübergabe an bfi-Geschäftsführer Kurt Lasnig. Der gab ihn an die Bildungszentrumsleiterin Claudia Winkler weiter. Laut Winfried Haider wurden in das neue Bildungszentrum vier Millionen Euro investiert wurden.

Zukunft gestalten

Für Landeshauptmann Peter Kaiser ist Bildung besonders in unserer immer kompetitiver werdenden Welt eine Grundvoraussetzung: "Um unsere Zukunft zu gestalten, brauchen wir die geistige, manuelle, soziale und kreative Intelligenz", so der Landeshauptmann.Um Bildungsanforderungen im 21. Jahrhundert ging es in der folgenden Gesprächsrunde. Der Landeshauptmann appellierte für eine größere gesellschaftliche Anerkennung von Bildung. Menschen sollen in einem gemeinschaftlichen Prozess im Bildungsbereich vorangebracht werden.Infos unter www.bfi-kaernten.at