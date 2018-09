Restauranttipps aus der bz: Hier gibt es die beste Wiener Küche

19.09.2018, 10:26 Uhr

Backhenderl, Palatschinken, Schnitzel und Bier vom Fass: Die bz-Mitarbeiter verraten, in welchem Wiener Restaurant ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft.

WIEN. Vor lauter Redaktionsarbeit darf natürlich nicht auf die genussvollen Seiten des Lebens vergessen werden. Doch wo tauchen die bz-Mitarbeiter in die Freuden der Wiener Küche ein?Empfangsdame Brigitte Pichler lässt alle zwei Monate den Abend in " Meixner's Gastwirtschaft" in der Favoritner Buchengasse ausklingen. "Das ist ein Gasthaus auf Haubenniveau, dort gibt es eine hervorragende Küche", schwärmt Pichler, die meist zum Alt-Wiener-Backfleisch greift. "Als Nachtisch kann ich die Dessertvariationen empfehlen. Besonders die Schneenockerl sind ein Traum, so fluffig-luftig."Auch Werbeberater Wolfgang Hofmann-Köllner legt Wert auf ein hohes Niveau. "Ich gehe am Liebsten ins `Wickerl´ in der Porzellangasse 24. Betreffend Wiener Küche ist man hier hervorragend aufgehoben", so der Feinspitz. "Das Klischee des grantelnden Obers wird hier zwar nicht bedient, dafür bekommt man Wiener Schmankerl vom Feinsten zu moderaten Preisen in einer urigen Umgebung. Ein Muss zum Abschluss sind die flaumigen Palatschinken mit selbstgemachter Marillenmarmelade."• Auch Grafikerin Lisa Scherzer zieht es kulinarisch in die Porzellangasse. "Mein Lieblingsrestaurant ist D’Landsknecht in der Porzellangasse 13. Das Restaurant ist sehr alt, aber gerade das macht es aus." Neben saisonalen Gerichten steht auch der Klassiker der Wiener Küche auf der Karte: "Der Tafelspitz im D’Landsknecht ist ein Traum. Unbedingt probieren!"Die stellvertretende Chefredakteurin Andrea Hörtenhuber betreut nicht nur den 7. Bezirk redaktionell, sondern ist auch privat gerne in Neubau unterwegs. "Das Glacis Beisl in der Breite Gasse 4 überzeugt nicht nur outdoor mit einem charmanter Gastgarten, sondern auch indoor mit einem rustikal-schicken Interieur", streut Hörtenhuber der Einrichtung Rosen. Für Fleischtiger empfiehlt sie die deftige Blunz'n, doch die Vegetarierin ordert meist Pieroggi mit Topfen-Erdäpfelfülle. "Top für alle: das Bio-Zwickl der Schlossbrauerei Eggenberg vom Fass. Prost, Mahlzeit!"Schmackhaftes Bier ist auch für Werbeberater Thomas Woratschek ein guter Grund, regelmäßig im Restaurant Prilisauer in der Linzer Straße 423 einzukehren. "Der Prilisauer ist eine Institution in Wien, ein klassisches Vorstadtrestaurant", so Woratschek, der stets das ausgelöste Backhuhn ordert. "Seit kurzem hat das Restaurant auch ein eigenes, köstliches Bier, das `Hütteldorfer´."Frischgezapfte Krügerl locken auch Teamleiter Herbert Anger in sein Lieblingsrestaurant in Döbling. "Ich gehe sehr gerne ins Gasthaus S´Eckbeisl in der Gatterburggasse 4. Dort ist der Name Programm und es wird beste Wiener Küche in einem urigem Rahmen geboten", empfiehlt Anger, der bei der Bestellung stets aufs Neue vor der Qual der Wahl steht. "Altwiener und saisonale Spezialitäten liefern sich einen harten Kampf gegen ein perfektes Wiener Schnitzel."