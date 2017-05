Von Boz Boorer bis Loretta Who: Happy Birthday, Fabrique Records!

05.05.2017, 10:43 Uhr

Das Wiener Plattenlabel "Fabrique Records" feiert am 12. Mai im Funkhaus seinen 15. Geburtstag. Wir baten Gründer und Labelchef Michael Martinek zum Interview.

Musik war immer schon mein Treibstoff. Ich habe früher selbst Musik gemacht, ebenso wie mein alter Schulfreund Christian Rösner. Ende 2001 hatten wir die Idee, die großartige Musik von Bekannten zu begleiten und zu veröffentlichen.

Zur Sache

Das ging ganz schnell. Binnen Wochen haben wir uns die Gewerbescheine und einen Labelcode besorgt. Es war uns von Anfang an ernst mit der Umsetzung.Elektronik. Wir begannen mit Mauracher, Kava und Konsorten und wurden auf FM4 auf- und abgespielt. Damit bewegt man sich in diesem Bereich und Mundpropaganda führt zum nächsten Projekt.Wir arbeiten mit diesen Künstlern nicht wegen ihren Namen zusammen, sondern teilen ihre Visionen und gehen ein Stück des Weges miteinander. Bei einigen Musikern, wie etwa MTV-Legende Ray Cokes, arbeiteten wir nur für ein Projekt miteinander, Boz Boorer veröffentlicht bereits sein drittes Album bei Fabrique.Wir gehen so gut wie keine Kompromisse zugunsten des Mainstreams ein. Der Künstler steht im Vordergrund. Ich habe ein großes Bild für ein Projekt, das dann abgestimmt auf die Persönlichkeit behutsam umgesetzt wird. Es muss persönlich passen, die Musiker müssen sich wohlfühlen und sie werden gut betreut. Fabrique Records macht die Vielfalt der Musiker aus und dass in einem gewissen Rahmen ständig experimentiert wird.Mit Boz bin ich nach dem Morrisseykonzert in Wien 2011 zufällig auf ein Bier gegangen. Wir hatten von Anfang an einen guten Draht zueinander und so kam eines zum anderen.Ein Indie-Label ist wie eine Vorstufe, den Künstler zu entwickeln. Mit Leidenschaft und Idealismus hilft man einem Musiker, seine musikalische Sprache zu finden.Dieser Markt ist klein, aber eingeschworen - und das international.Nein, mein Partner Christian Rösner ist Liesinger. Ich bin Alsergrunder, aufgewachsen im Servitenviertel. Nach einem kurzen Abstecher nach Währing bin ich wieder in den Neunten zurückgekehrt. Für mich ist Alsergrund der ideale Bezirk - man ist schnell am Flughafen, in der Stadt und im Grünen. Zu Fuß kann man alles erreichen und es tut sich enorm viel im Bezirk. Ich möchte in keinem anderen Bezirk wohnen.Es ist schon lange unser Wunsch, im Funkhaus etwas zu machen, da es einen unglaublich faszinierenden Konzertsaal hat. Auch inhaltlich passen wir mit Indie und Avantgarde gut ins Funkhaus. Es ist ein inhaltlicher Brückenschlag von Ö1, die über Christopher Chaplin berichten, zu FM4, die Boz Boorer und Lovecat spielen.Keinen. Ich möchte etwas Neues entdecken, neues Land betreten und nichts abfrühstücken. Je älter man wird, desto mehr entkoppelt man sich vom Zeitgeist und konzentriert sich auf die Kraft der Künstler. Obwohl: Robert Smith von The Cure als featuring zu haben, wäre für mich persönlich schon großartig.Zehn!Das Elektronik- & Indie-Label Fabrique Records, 2002 von Michael Martinek und Christian Rösner gegründet, feiert am 12. Mai sein 15-jähriges Jubiläum mit großer Labelnight im ORF Radiokulturhaus (Argentinierstraße 30a, 1040 Wien). Ab 20 Uhr stehen Jana Irmert, Christopher Chaplin, Loretta Who, Boz Boorer (begleitet vom Bilderbuch-Produzenten Zebo Adam) und Lovecat auf der Bühne. Karten um22 Euro gibt es im Internet unter radiokulturhaus.orf.at Alle Infos und Künstler von Fabrique-Records finden Sie unter www.fabrique.at und auf www.facebook.com/fabriquerecords