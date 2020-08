ZAMS, KRONBURG.In der Galerie Kronburg wurde am Freitag, 14. August 2020, zur Vernissage der in München lebenden Malerin Maria Da Saya geladen. Die Künstlerin präsentiert unter dem Titel „Retorno“ eine Auswahl ihrer Arbeiten von 2014 bis 2020.

Stimmungsvoller Auftakt

Die einführenden Worte zur Vernissage sprach Genaraloberin Sr. Dr. Maria-Gerlinde Kätzler. Sie freute sich sehr über den gelungenen Ausstellungsauftakt und das Interesse an den Bildern ihrer Cousine, der international tätigen Malerin Maria Da Saya. Zahlreichen Besucher nahmen an der Eröffnung in der Galerie Kronburg teil. Die stimmungsvolle musikalische Gestaltung erfolgte durch Sr. Birgit und Sr. Daniela.

Foto: Mutterhaus der Barmh.Schw.Zams

Mensch und Natur

Maria Da Saya wurde in Tirol geboren und verbrachte langjährige Aufenthalte in Südamerika, unter anderem in Peru und Brasilien. Dabei sammelte sie vielfältige kulturelle Eindrücke, die sie in ihre tiefgründige Arbeit einfließen lässt. Der aktuelle Ausstellungstitel „Retorno“ bedeutet Wiederkehr/Rückkehr und thematisiert den Zyklus, dem Mensch und Natur unterliegen. Vom Leben und Sterben sowie dem Erblühen und Verwelken erzählen die 52 Exponate der Schau, die aus kleinformatigen, graphisch gehaltenen Collagen aus alten, ölbemalten Leinwänden (alten Hemden) und größeren expressionistischen und narrativen Ölbildern auf Leinwand und Holz bestehen.

Genaraloberin Sr. Dr. Maria-Gerlinde Kätzler begrüßte anlässlich der Vernissage zahlreiche Gäste in der Galerie Kronburg.

Foto: Mutterhaus der Barmh.Schw.Zams

Thematischer Faden

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Maria Da Saya mit dem Thema „Hemd“. Sie schöpft aus den endlosen Möglichkeiten der Darstellung und nimmt umfassend Bezug zum Inhalt - von der Urform des Kleidungsstückes bis zur Vielfalt der Textur, vom Kinderhemd bis zum Totenhemd. Am Anfang des Themas stand das „Cushma“, ein typisches Kleidungsstück der peruanischen indigenen männlichen Bevölkerung. Die Künstlerin beschäftige sich sowohl mit dem Hemd als auch mit seinem Träger, der Umgebung, der Kultur und der Landschaft, in der dieser Mensch lebt, All diese Inspirationen fließen in ihren kreativen Arbeitsprozess mit ein. Maria Da Saya beschreibt ihr Schaffen wie folgt: „Alles hat mit Vergänglichkeit und Wiederkehr zu tun. Das Leben ­­­– EIN Kommen und Gehen – ein Werden und Vergehen.“

Sr. Birgit und Sr. Daniela sorgten für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung des Abends.

Foto: Mutterhaus der Barmh.Schw.Zams

Finissage im September

Die Ausstellung läuft bis 20. September und ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Am letzten Ausstellungstag, dem 20. September, findet um 15.00 Uhr eine Finissage statt, bei der Maria Da Saya anwesend sein wird.

In der Ausstellung sind 52 Exponate aus den Jahren 2014 bis 2020 zu sehen.

Foto: Mutterhaus der Barmh.Schw.Zams

Was: Ausstellung „Retorno“ von Maria Da Saya

Wo: Galerie Kronburg, Kronburg 103-107, 6511 Zams/Tirol

www.kronburg-tirol.at, Tel. +43 5442 63345

e-Mail: kronburg@mutterhaus-zams.at

Wann: 15. August 2020 bis 20. September 2020, täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr bei freiem Eintritt

Maria Da Saya arbeitet in Öl auf Leinwand und Holz.

Foto: Mutterhaus der Barmh.Schw.Zams

