Gott,du gehst mit

wohin ich geh-

ich bin nicht allein in deiner Näh!

Du trägst mit mir

Verdruß und Last-

ermunterst mich zu Tat und Rast!

Treu bist du dort,

wo ich sein muß-

du gehst nicht fort auf leisem Fuß!

Auch bist du da

in jedem Menschen-

ich will alltäglich daran denken!

Und geht zu Ende

dann mein Leben,

streckst du die Hände mir entgegen!......E.Otter