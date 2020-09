SAMNAUN. Ein 52-jähriger Arbeiter stürzte in Samnaun-Compatsch beim Entladen von Baumaterial von der Ladefläche eines Lieferwagens ab. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde ins Spital nach Scuol geflogen.

Arbeitsunfall in Samnaun

In Samnaun hat sich am Donnerstagnachmittag (3. September) ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann wurde dabei laut der Kantonspolizei Graubünden mittelschwer verletzt. Der 52-Jährige war um 16 Uhr in Samnaun-Compatsch damit beschäftigt, Baumaterial von der Ladefläche eines Lieferwagens in eine Mulde zu werfen. Dabei stürzte er zwischen Lieferwagen und Mulde ab, wo er mit Kopfverletzungen liegen blieb. Ein Arbeitskollege fand den Verunfallten, worauf er die Rettung alarmierte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Notärztin und das Ambulanzteam Samnaun wurde der Patient mit der "Rega" ins Spital nach Scuol geflogen. (Quelle: Kantonspolizei Graubünden)