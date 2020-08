LANDECK. Von Anrainern wurde in Perfuchs eine Rauchentwicklung wahrgenommen und ein Wiesenbrand entdeckt. Vor Ort konnten zwei pyrotechnische Sätze sowie ein Feuerzeug aufgefunden werden. Ob der Brand durch diese ausgelöst wurde, kann derzeit nicht bestätigt werden.

Pyrotechnische Sätze vor Ort aufgefunden

Am Nachmittag des 26. August 2020 wurde von Anrainern in 6500 Landeck, Stadtteil Perfuchs, eine Rauchentwicklung westlich der B171, bei KM 153.0, wahrgenommen und in weiterer Folge ein Wiesenbrand entdeckt. Ein Anrainer (Polizist) begann umgehend den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die weiteren Löscharbeiten des ca. 50 Quadratmeter umfassenden Wiesenbrandes (Gemeindegrund) wurden von der Feuerwehr Landeck mit acht Mann durchgeführt. Die Wiese wurde vor wenigen Tagen gemäht, wies ein dementsprechendes kurzes Gras auf und war aufgrund der Exposition sehr trocken. Der Brandausbruchsort konnte nicht festgestellt werden. Vor Ort konnten zwei pyrotechnische Sätze sowie ein Feuerzeug aufgefunden werden. Ob der Brand durch diese ausgelöst wurde, kann dzt. nicht bestätigt werden. Die Schadenshöhe ist dzt. nicht bekannt. (Quelle: Polizei)

