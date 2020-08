BEZIRK LANDECK. Für das Jahr 2019 genehmigte das Land Tirol Wirtschaftsförderungen in der Gesamthöhe von rund 49,1 - Mit 3,6 Millionen Euro wurden 134 Projekte im Bezirk Landeck gefördert.

Nachhaltiges Wirtschaftswachstum anstoßen

Für das Jahr 2019 genehmigte das Land Tirol Wirtschaftsförderungen in der Gesamthöhe von rund 49,1 Millionen Euro für 2.014 Projekte. Dadurch wurde ein Investitionsvolumen von rund 350 Millionen Euro ausgelöst. Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf: „Sinn und Zweck der Wirtschaftsförderung ist es, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum anzustoßen, um in weiterer Folge bestehende Arbeitsplätze abzusichern und neue zu schaffen. Es geht darum, den Standort Tirol wettbewerbsfähig und zukunftsfit zu halten und die Tiroler Wirtschaftstreibenden bei ihren Projekten gezielt zu unterstützen. Dadurch können wir Investitionen anregen. Gleichzeitig ist es unser Ziel, die starke Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft weiter auszubauen sowie Ansiedelung und Ausbau von Unternehmen voranzutreiben.“ Mit dem Wirtschaftsförderungsprogramm sowie der Innovations- und Technologieförderung wurden in Summe 4.738 Arbeitsplätze neu geschaffen bzw. abgesichert.

LRin Zoller-Frischauf: „Sinn und Zweck der Wirtschaftsförderung ist es, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum anzustoßen, um bestehende Arbeitsplätze abzusichern und neue zu schaffen.“

Foto: Land Tirol/Die Fotografen

hochgeladen von Carolin Siegele

Förderungen im Bezirk Landeck

Im Bezirk Landeck wurden 134 Projekte gefördert. Dabei bildet die Breitbandförderung mit 1,4 Millionen Euro den größten Anteil. Der Schwerpunkt aus dem Sonderförderungsprogramm Oberes und Oberstes Gericht liegt eher im Tourismus mit der Durchführung qualitätsverbessernder Maßnahmen sowie die Errichtung von Hotelinfrastruktur. Hier wurden eine Million Euro investiert. Auch der Fokus in der Wirtschaftsförderung liegt auf den Tourismus mit 256.000 Euro für qualtiätsverbessernde Maßnahmen und für Kleinunternehmen. Hier werden Betriebserweiterungen und der Ankauf von innovativen Maschinen wie CNC-Profilabkantmaschine oder Tischlereimaschinen unterstützt.

Im Bezirk Landeck wurden im Zuge der Wirtschaftsförderung 2019 mit 3,6 Millionen Euro 134 Projekte gefördert.

Foto: Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Investitionen von heimischen Betrieben fördern

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck