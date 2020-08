LANDECK (sica). Von 3. bis 7. August war die WK-Bezirksstelle Landeck schon zum dritten Mal Austragungsort der beliebten Coding4Kids-Workshops. Nach den großen Erfolgen in den letzten beiden Jahren war der Andrang auf die Kurse für Kinder und Jugendliche auch diesen Sommer wieder groß.

Variablen, Scripte, Wenn-Dann, Y auf.... Für Programmierlaien wirre Worte, für die Teilnehmer des Coding4Kids Workshops Teil ihres persönlichen Projektes! Viele junge Programmierer zwischen 10 und 14 Jahren waren dieses Jahr dabei und kreierten in zwei Gruppen mit der Hilfe von Fabian Riml und Philipp Neurauter ihr eigenens PC-Spiel. Die beiden Trainer sind Absolventen der DigBiz HAK in Imst und wurden von ihrem ehemaligen Programmier-Lehrer Claudio Landerer ausgewählt. Nicht nur den Kindern, auch den Fabian und Philipp hat die Woche Spaß gemacht: "Alle TeilnehmerInnen waren begeistert dabei und können für ihre Zukunft sicher viel mitnehmen!"

Die Trainer Philipp Neurauter und Fabian Riml (v.li.)

Kreativität und Programmierfähigkeit

Die IT-Experten von morgen präsentierten bei der Abschlussveranstaltung in der Wirtschaftskammer Landeck ihr Spiel, welches sie beim Workshop programmiert haben.

Die IT-Experten von morgen erklärten, was hinter ihren Spielen steckt.

Nach einer kurzen Demonstration, wie es funktioniert wurde ein Blick in die Programmierung geworfen. Souverän erklärten die Kinder, wie ihr Spiel zusammenhängt, welche Teile davon wie programmiert wurden und warum.

Ganz einfach erklärten die jungen Programmierer ihr Script vom Spiel.

Die IT-Experten von morgen



Coding4Kids ist eine ehrenamtliche Initiative, die Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren die Möglichkeit gibt, auf spielerischem Weg in die Welt der IT, Programmierung und Digitalisierung einzutauchen und erste Kompetenzen in diesem Bereich zu erlernen. Dabei erhalten sie in einem einwöchigen Workshop in den Sommerferien eine Einführung in die Grundlagen der Computerprogrammierung. Sie können ihre eigenen Ideen für Computerspiele mit der Unterstützung engagierter Trainer entwickeln.

Das eigene Spiel wurde bei der Präsentation zuerst durchgespielt, danach wurde ein Blick in die Programmierung geworfen.

Die Kurse in Landeck werden durch eine Kooperation von Coding4Kids mit der DigBiz HAK Imst ermöglicht. Claudio Landerer von der DigBiz HAK: „Im Rahmen der Coding4Kids-Initiative sehen wir unsere Aufgabe deshalb darin, junge Menschen spielerisch an einige zentrale Ideen der Informatik heranzuführen.“

Große Rolle der Digitalisierung

WK-Bezirksobmann Michael Gitterle betont: „Digitalisierung spielt in allen Wirtschaftsbereichen eine große Bedeutung. Wenn wir hier schon früh das Interesse der Kinder und Jugendlichen wecken können, leisten wir einen wertvollen Beitrag für die Zukunft. Tirolweit wird es im Sommer 2020 im Rahmen von Coding4Kids kostenlose Wochenkurse für hunderte Kinder geben und spielerische Begeisterung für Zukunftsthemen vermitteln.

Die beiden Trainer Philipp Neurauter und Fabian Riml, WK-Obmann Michael Gitterle, WK-Bezirksstellenleiter Otmar Ladner, Claudio Landerer von der DigBiz HAK Imst und Organisatorin Ricarda Kindl (v.li.)

Entstandene Spiele

Bei den Teilnehmern war nicht nur das Programmieren gefragt, auch Kreativität und gute Ideen für ein spannendes Spiel waren Teil des Workshops. Die Teilnehmer und ihre Ideen im Überblick:

Gruppe von Philipp Neurauter

Liam File: Taucher fressen

Jonah Tripp & Mateo Granegger: Ping Pong schwer

Philip Eiterer: Jump and Run

Magdalena Aloys: The Bat-Adventure

Emma Aloys & Jana Grasberger: Flying Food

Gruppe von Fabian Riml

Alexander Achenrainer: Apfel-Fang-Spiel

Mathias Buchensteiner

Aaron Pangratz: Stickmanfight

Leon Last: Abenteuer-Game

Julia Jahnig: Harry-Potter-Memory

Tobias Senn: Pong Cannon

Julian Kapferer: Springspiel

Wirtschaftskammer Landeck wird zum Silicon Valley

