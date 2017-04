Frauenleben im ländlichen Raum – Impulsreferat & Diskussion

LANDECK. Frauenleben werden von verschiedenen Einflussfaktoren geprägt. Insbesondere am Land sind die Erwerbschancen und damit die Möglichkeit autonom zu leben oft sehr eingeschränkt, weil öffentliche Angebote in Erziehung, Betreuung und Pflege weitgehend fehlen. Gemeinsam mit den Regionalen Geschäftsstellen des AMS und KooperationspartnerInnen aus den Bezirken Kufstein, Landeck, Reutte und Lienz lädt der Verein Frauen im Brennpunkt im Mai und Juni zur kostenlosen Veranstaltungsreihe „Frauenleben im ländlichen Raum“ ein.„Wir sind sehr stolz, dass wir hierfür die Politikwissenschafterin Dr.in Alexandra Weiss gewinnen konnten“, erklärt FiB-Geschäftsführerin Claudia Birnbaum, BA: „Mit ihrem Vortrag will sie Trends in Hinblick auf Arbeitsmarkt, Erwerbsarbeit und soziale Dienste aber auch die Verteilung von unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern zur Diskussion stellen und Bedürfnisse und Forderungen von Frauen im ländlichen Raum thematisieren.“ Im Anschluss an das Impulsreferat sind alle Interessierten eingeladen, in einen anregenden und informativen Austausch zu kommen und Netzwerke zu bilden.

31. Mai 2017, 19:00–21:00, AMS LandeckAnmeldung: Julia Giesinger MA, j.giesinger@fib.at oder Tel. 0512/587608.Weitere Informationen: www.fib.at/veranstaltungen.html „Frauenleben im ländlichen Raum“ ist eine Veranstaltungsreihe von Frauen im Brennpunkt in Kooperation mit: AMS Tirol, Evita, Verein der Tagesmütter, Kinderspielgruppen und Kinderkrippen im Bezirk Landeck, Basis, Frauenzentrum Osttirol und dem Projekt „Kinderbetreuung & Beschäftigungssituation“. Informationen zum Frauen im Brennpunkt-Angebot finden Sie unter www.fib.at