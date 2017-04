Infoveranstaltung: "Sicher in den besten Jahren"

Pfunds: Feuerwehrhaus |

PFUNDS. Der Seniorenverein Pfunds, Pensionistenverband Pfunds, Polizeiinspektion Pfunds und Sozial- und Gesundheitssprengel Oberstes Gericht laden zur Informationsveranstaltung "Sicher in den besten Jahren" – Do. 11. Mai, 16 Uhr, FF Pfunds. Eingeladen sind alle Frauen und Männer ab 60 Jahren.

Seniorinnen und Senioren verstärkt Sicherheit zu geben und sie zu unterstützen ist ein Schwerpunkt der Kriminalprävention, weil diese Bevölkerungsgruppe oft Gefahren ausgesetzt ist, da Täter oftmals deren vermeintliche Schwäche und Hilflosigkeit auszunutzen versuchen. Aus diesem Grund ist es uns ein besonderes Anliegen, älteren Menschen Tipps zu ihrer eigenen Sicherheit zu geben und auf mögliche Gefahren hinzuweisen.

Ziel des österreichweiten Projekts "Sicher in den besten Jahren" ist es, einen direkten Kontakt mit speziell geschulten Präventionsbeamtinnen und -beamten zu ermöglichen, um dadurch gezielte und individuelle Hilfestellungen speziell für Seniorinnen und Senioren zu geben. Diese sollen als Anlaufstelle dienen, die bei individuellen Problemen und Sorgen persönlich weiterhelfen - und das nicht nur am Telefon.