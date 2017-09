Der Arlbergtunnel ist wieder offen

29.09.2017, 14:46 Uhr

Insgesamt 154 Millionen Euro wurden von der ASFINAG in umfangreichen Sicherheitsausbau und in die Sanierung des mittlerweile knapp 40 Jahre alten Arlbergtunnels investiert.

ST. ANTON. Der Sicherheitsausbau des längsten Straßentunnel Österreichs ist zeitgerecht abgeschlossen – am 29. September fahren in den Abendstunden wieder die Autos ohne Behinderungen durch den Arlbergtunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße). Damit steht der Tunnel drei Tage früher als geplant wieder zur Verfügung.Im Beisein zahlreicher Ehrengäste – darunter die Landeshauptleute Günther Platter und Markus Wallner – feierten am Freitag alle Beteiligten den fristgerechten Abschluss eines der größten Sicherheitsprojekte der ASFINAG im Westen Österreichs. Die ASFINAG investierte 154 Millionen Euro in den Sicherheitsausbau und in die Sanierung des mittlerweile knapp 40 Jahre alten Arlbergtunnels.

Kosten wurden unterschritten

Neueste Technologien und Innovation bei Ausschreibung

Erstmals saisonale Baustelle und Kreatives Bauen

Das befürchtete Chaos am Arlbergpass blieb aus – zwei Mal!

Baustelle der Superlative – Keine schweren Unfälle

„Heute dürfen wir mit Fug und Recht behaupten, dass der längste Straßentunnel Österreichs auch zu einem der sichersten Tunnel in den Alpen gehört. Die logistischen Herausforderungen dieser aufwendigen Sanierung wurden sowohl auf bautechnischer Seite als auch im Hinblick auf die Auswirkungen für Anrainergemeinden, der Wirtschaft und unseren Tourismusbetrieben auf vorbildhafte Weise umgesetzt. Diese Investition trägt dazu bei, dass Tausende von Menschen sicher durch Tirol und Vorarlberg reisen können.“„Der Arlberg-Straßentunnel hat als wichtiger Knotenpunkt im Personen- und Warenverkehr eine große Bedeutung für die Bevölkerung und Wirtschaft Vorarlbergs: Schließlich garantiert er für täglich rund 8.000 Fahrzeuge die einzige direkte Straßenverbindung mit den anderen Bundesländern, die ganzjährig und wintersicher geöffnet ist. Ein modernes und sicheres Verkehrsnetz ist eine der Grundvoraussetzungen wirtschaftlicher Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und leistet für die Entwicklung des Landes und den Wohlstand seiner Bevölkerung einen wesentlichen Beitrag.“„Wir haben den längsten Straßentunnel Österreichs noch sicherer gemacht – und zwar mit den derzeit modernsten Sicherheitseinrichtungen. Jeder Unfall ist ein Unfall zu viel – deswegen ist unsere Investition von 154 Millionen Euro gut angelegtes Geld. Fahrerinnen und Fahrer können sich auf die ASFINAG verlassen – denn im Fall der Fälle retten diese technischen Innovationen im Zusammenspiel mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Leben.“„Es war unser ehrgeizigstes und gleichzeitig unser wichtigstes Projekt im Westen von Österreich. Monatelange Sperren, großteils Arbeiten rund um die Uhr und eine derartige Fülle an neuen Sicherheitstechnologien hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Es passt also, wenn ich heute an meinem letzten Tag als ASFINAG-Vorstand die frühzeitige Freigabe dieses so wichtigen Vorhabens für Tirol und Vorarlberg feiern darf. Der Sicherheitsausbau im Arlbergtunnel ist ein Paradebeispiel für meine Ziele: maßgeschneiderte Verkehrslösungen gepaart mit zahlreichen Innovationen, um die Sicherheit zu erhöhen. Das haben wir hier geschafft.“„Wohl keine andere Baustelle hat uns in dieser Art und Weise je gefordert. Jede Sperre der wichtigsten Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg musste kurz gehalten werden – wir mussten sämtliche Zeitfenster für die Arbeiten nutzen. Wir haben auf kurzfristig verschobene Baubeginne rasch reagiert und die innovativsten Sicherheitssysteme am Markt erstmals eingebaut. Durch neue Ansätze wie finanzielle Anreize für die ausführenden Firmen schafften wir es zudem, unter dem Zeit- und Kostenplan zu bleiben.“„Der Schulterschluss mit allen Beteiligten wie Länder, Behörden und Wirtschaftskammern hat sich ausgezahlt. Trotz Spitzenbelastungen von bis zu 20.000 Fahrzeuge pro Tag blieb das Chaos am Arlbergpass aus. Die Umleitungen über den Pass sowie über Deutschland und die Schweiz hätten nicht besser funktionieren können. Dazu kam das Wetterglück und die starke Performance der Straßenmeistereien der Länder, die lange Wartezeiten mit ihren Winterdienst-Einsätzen verhindern konnten.“Wenn am Freitagabend die ersten Autos nach drei Jahren Bauzeit wieder durch den Arlbergtunnel fahren, dann hat die ASFINAG eines der ehrgeizigsten und herausforderndsten Projekte früher als geplant abgeschlossen. Drei Tage vor der eigentlichen Verkehrsfreigabe schloss die ASFINAG sämtliche Arbeiten und Testläufe aller neuen Sicherheitseinrichtungen ab. Gleichzeitig blieben die Investitionen von 154 Millionen Euro unter den geplanten Kosten von 160 Millionen Euro.Die Dimensionen der Baustelle im Arlbergtunnel waren enorm: 14 Kilometer Länge, zwei Totalsperren mit Umleitungen über den Arlbergpass, 37 zusätzliche Fluchtwege, acht weitere Pannenbuchten und eine Vielzahl an elektrotechnischen Aufrüstungen von der Beleuchtung über die Lüftung bis hin zu den Sicherheitseinrichtungen. Für diese enorme Herausforderung betrat die ASFINAG in vielen Bereichen Neuland und setzte auf Innovationen.Erstmals Fluchtweg im „ersten Stock“: Noch nie hat die ASFINAG den eigentlichen Fluchtweg über den Zuluftkanal über der Fahrbahn geplant. Weil eben der Arlbergtunnel der längste Straßentunnel Österreichs ist, war genau dieser Plan die richtige Maßnahme, um die Abstände der Fluchtwege auf unter 500 Meter zu verkürzen. Im Ernstfall stehen ab sofort 37 zusätzliche Auf- und Abstiege in den Zuluftkanal zur Verfügung, über die der Fluchtweg absolut sicher zu den großen Sammelräumen führt. Zusätzlich geschützt werden diese Bereiche durch eine neue Hochdruck-Sprühnebelanlage, die sich automatisch in jenen Bereichen aktiviert, in denen ein Brand erkannt wird.Einziger Tunnel mit AKUT und Thermoscanner in Westösterreich: Bereits seit 2015 leistet der Thermoscanner an den Tunnelportalen gute Arbeit. Lkw werden vor Einfahrt in den Tunnel automatisch auf überhitzte Motorenteile überprüft. Sollten Lkw-Teile überhitzt sein, darf der Lkw nicht mehr durch den Tunnel und wird über eine Umkehrschleife zum Auskühlen geschickt. Erst dann ist eine Durchfahrt möglich. Ebenso neu ist das Mikrofonsystem AKUT, das verschiedenartige Geräusche wie Aufprall oder menschliche Stimmen im Tunnel erkennt und automatisch Alarm schlägt. Die im Tunnel eingebauten Spezialmikrofone sind im Abstand von zirka 125 Metern immer direkt neben einer Videokamera eingebaut. Mit den Mikrofonen werden alle Geräusche im Tunnel aufgenommen und in Echtzeit analysiert.Die schwierigen Rahmenbedingungen erforderten auch bei der ASFINAG ein Umdenken bei der Abwicklung der Bauarbeiten. Da der Tunnel jeweils in den Wintermonaten offen sein musste, erfolgte die Planung aller Arbeiten in Saisonabschnitten – mit Nachtsperren, Anhaltungen während der Nacht sowie zwei Totalsperren in den Jahren 2015 und 2017. Um die Bauzeit noch weiter zu verkürzen, stellte die ASFINAG finanzielle Anreize für die ausführenden Baufirmen in Aussicht – und zwar für den Fall, das durch Optimierung gewisser Bauabläufe noch weitere Verkürzungen der Bauzeit erreicht werden konnten. Alles in allem waren diese Innovationen ein Volltreffer – alle Vollsperren endeten pünktlich und der ursprüngliche Zeitplan konnte um drei Tage unterschritten werden.Trotz bester Planungen waren zwei Vollsperren 2015 und 2017 nicht zu verhindern. Denn in dieser Zeit standen die Sicherheitseinrichtungen des 14 Kilometer langen Tunnels nicht zur Verfügung – ein Befahren während dieser Phasen wäre unverantwortlich gewesen. In intensiven Gesprächen entwarfen ASFINAG, Länder, Behörden, Wirtschaftskammern und Einsatzkräfte ein ausgeklügeltes Umleitungskonzept.Diese Umleitungen führten über die Arlbergpass-Straße (B 197/L 197) oder großräumig über die Schweiz oder Deutschland. Mit einer Regelung für den Ziel- und Quellverkehr konnte eine gewisse Zahl von Lkw auch den Arlbergpass während der Sperren nutzen und so lange Umwege vermeiden. Trotz der intensiven Verkehrsbelastung für die Arlbergpass-Strecke zeigte die Lösung Wirkung – das viel befürchtete Verkehrschaos während der Monate der Vollsperren blieb aus. Nur durch eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, einer über die Grenzen hinausgehenden Informationspolitik sowie durch die gute Disziplin der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer war dies möglich.Die ASFINAG prognostizierte Spitzenbelastungen für den Pass von über 21.000 Fahrzeugen am Tag. Dieser Wert wurde auch mehrmals – speziell zu den Sommerreise-Zeiten – erreicht. Noch vor der ersten Sperre wurde die Umfahrungsstrecke mit Ausweichbuchten und Sicherheitseinrichtungen ausgebaut. Besonderer Dank gilt aber auch den Straßenmeistereien der Länder Tirol und Vorarlberg: Sie hielten die Bergstrecke selbst bei starken Schneefällen befahrbar und verhinderten so lange Wartezeiten am über 1.700 Meter hohen Arlbergpass.Der Sicherheitsausbau Arlbergtunnel war ein Vorhaben von enormen Dimensionen. An Spitzenzeiten waren bis zu 500 Arbeiter gleichzeitig im Tunnel beschäftigt. Über 100 Baustellenfahrzeuge lieferten Material und Schutt in und aus dem Tunnel. Erfreulich dabei: es gab während der Arbeiten keine schweren Unfälle oder Verletzungen. Allein bei der Beleuchtung zeigt sich die enorme Dimension: Bei 14 Kilometer Länge demontierte die ASFINAG über 10.000 alte Leuchten und baute 3.000 neue LED-Leuchten und 2.000 Notrufleuchten ein.Für die Verkabelung der neuen Sicherheitseinrichtungen, LED-Leuchten und Stromversorgungen wurden 1.250 Kilometer Kabel im gesamten Tunnel verlegt. Der neue Arlbergtunnel wird zukünftig auch mehr Daten an die Verkehrsmanagementzentrale in St. Jakob schicken, um Gefährdungen wie Unfälle, Staus oder verlorenes Ladegut noch schneller zu erkennen. Allein dafür wurden über 120.000 zusätzliche Datenpunkte mit der Zentrale vernetzt. Etwa Sichtmessungen, Brandmeldungen oder sogar eine geöffnete Fluchtwegetür sind solche Datenpunkte.Eigens dafür baute die ASFINAG parallel zum Arlbergtunnel auch die Verkehrsmanagementzentrale in St. Jakob aus und investierte allein hier vier Millionen Euro in eine der derzeit modernsten Verkehrszentralen in ganz Österreich.