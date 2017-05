10.05.2017, 13:10 Uhr

Mitarbeiter der Silvrettaseilbahn AG spendeten 2.000 für den Fond für in Not geratene Paznauner

ISCHGL. Anlässlich des Saison-Abschlussballs der Silvrettaseilbahn AG am 5. Mai im Silvretta Center übergab der Betriebsrat im Namen der Mitarbeiter einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro an den Fond für in Not geratene Menschen im Paznaun.