Landeck: Reparieren statt wegwerfen

24.04.2018, 14:30 Uhr

Das Repair Café vergangenen Samstag im Alten Widum war wiederum ein voller Erfolg



Großteil konnte repariert werden

LANDECK. Am Samstag, den 21. April 13:30 bis 16 Uhr öffneten wieder die Pforten des Alten Widum Landeck zum Repair Café. "Es war wieder eine tolles Zusammentreffen, von unseren ehrenamtlichen Reparatur HeldInnen und den Menschen die lieber richten lassen als unnötig Müll produzieren", so Organisator David Hechl.Johanna und Steffi hatten einige Hosen zum stulpen und Jacken zum flicken. Sepp konnte bei vier Rädern alles richten was Probleme bereitete und Daniel stand gemeinsam mit Sten bei defekten Computertastaturen und Programm-, sowie Softwarefehlern mit Tipps und Tricks zur Stelle. Heckenscheren, Stichsäge, div. Küchenmaschinen, CD und Kasetten Radios, Nähmaschinen, Stehlampen und einiges mehr wurden von unseren erfahrenen Reparateure Heinrich, Lois, Patrick, Herbert, so gut es ging gerichtet. Zum Glück gibt es auch bei den Mechanikern Zuwachs, so konnten Dario und Morteza auch einige Elektrik Fehler beheben.Dank einer guten Athmosphäre und den vielen Helfern konnten 66 Prozent der gebrachten Gegenstände vor Ort repariert werden, bei 13 Prozent fehlen noch Ersatzteile, jedoch wurde das Know How wie es zu richten geht weiter gegeben bzw. wird es dann Ende Oktober beim nächsten Repair Cafe vervollständigt. Bei ca. 21 Prozent war das reparieren nicht möglich."Hier appelliere ich an alle Konsumenten, achtet beim Kauf von Elektrogeräten darauf, dass sich das Gehäuse mit einfachen Schrauben öffnen lässt", so Hechl.Das Alte Widum Landeck gab eine tolles Ampiente, die Kinder konnten im Garten spielen, Melanie und Jakob versorgten die Gäste mit Kaffee und Kuchen oder mit leckeren Broten von Ingrid. Christoph übernahm die Erst-, und die Abschlussgespäche am Eingang und David koordinierte den Gesamtablauf. Last but not least, das Tiroler Bildungsforum plant und bereitet alle Repair Cafes in Tirol sensationell gut vor.Es waren wieder ca. 50 Besucher und 16 engagierte Helfer mit dabei. Der Organisator David Hechl bedankt sich somit nochmals bei allem