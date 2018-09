Landeck: Spenden für Osteuropa-Hilfsaktion

13.09.2018, 12:00 Uhr

Die Hilfspakete können an drei Terminen im September in der Pontlatzkaserne in Landeck abgegeben werden.

LANDECK (otko). Seit 2005 findet alljährlich die Osteuropa-Hilfsaktion statt. Der Ex-Landtagsabgeordnete Heinrich Juen aus See rief sie damals mit seinem Team ins Leben. Bereits unzählige Tonnen an gespendete Hilfsgütern wurden nach Osteuropa geschickt. Aus gesundheitlichen Gründen hat Juen 2012 seine letzte Hilfsaktion durchgeführt. Die Benefizaktion koordiniert seither der Landecker Schützenmajor Fritz Gastl – auch heuer findet sie wieder statt. Die beschrifteten Hilfspakete können am 21. September (13:00 bis 16:00 Uhr), am 22. September (08:30 bis 12:00 Uhr) und am 25. September (08:30 bis 16:00 Uhr) in der Pontlatzkaserne in Landeck abgegeben werden. Am letzten Tag werden die Hilfsgüter auf die Sattelzüge verladen.Die Zielorte sind Moldawien, der Kosovo sowie Rumänien. Gesammelt werden heuer hochwertige Bekleidung für Männer, Jugendliche und Kinder (Sommer und Winter), neuwertige Schuhe (bei Männern auch große Größen), Hygieneartikel, Spielsachen, Fahrräder, Kinderwagen, Kinderfahrräder sowie Bettwäsche, Betten und Matratzen, die neu und original verpackt sein sollen. Aber auch Pflegebetten, Rollstühle, Rollatoren sind für die osteuropäischen Armenregionen sehr erwünscht. Nicht erlaubt sind aufgrund der Zollbestimmungen in den Ländern Lebensmittel, Plüschtiere und Medikamente. Die Spendenaktion soll aber nicht mit einer Sperrmüllentsorgung verwechselt werden!Auch um Geldspenden wird wieder gebeten damit Dinge vor Ort gekauft werden können. Ein Spendenkonto bei der Volksbank Tirol AG wurde eingerichtet (, Kennwort "Osteuropahilfe").