27.04.2017, 17:45 Uhr

Die Wirtschaftskammer Landeck lud zum Berufs-Festival um junge Menschen für die Lehre zu beigeistern.

LANDECK (joli). Zum bereits fünften Mal organisierte die Wirtschaftskammer Landeck in Abstimmung mit dem Arbeitskreis "Wirtschaft-Schule" das Berufs-Festival im Bezirk.Dabei hatten interessierte SchülerInnen der 7. Schulstufe die Möglichkeit sich rund um die verschiedensten Lehrberufe zu informieren und Kontakte zu Firmen zu knüpfen. Rund 480 nutzten das tolle Angebot der Wirtschaftkammer Landeck. Erstmals war heuer eine Gruppe jugendlicher Asylwerber (rund 15 TeilnehmerInnen) aus dem Bezirk Landeck mit dabei, um sich über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.Als ergänzung zur Schülerveranstaltung fand ein Eltern-Informationsabend mit Lehrberufsmesse statt."Die Unternehmer und Unternehmerinnen haben an den zwei Tagen viele, viele Fragen der Schüler und Schülerinnen beantwortet", so Otmar Ladner von der Wirtschaftskammer Landeck: "Geht man genauer ins Detail, steckt hinter einer Lehre mehr als das Handwerk. Neben dem fachlichen Wissen, wird mittlerweile auch Kommunikation und vieles mehr geschult. Lehre zahlt sich aus. Egal wie alt man ist und welche Schulbildung voraus geht. Ich bin ein Fan von Lehre."

Das war das Berufs-Festival 2017

Elterninfoabend

www.berufsreise.at

Insgesamt waren an 14 Info-Points 45 namhaften Unternehmen aus dem Bezirk vertreten, die ihren Beruf vorstellten. Die Jugendlichen wurden dabei von Guides durch die Info-Points begleitet. So konnten sie unterschiedliche Branchen kennenlernen und selbst ausprobieren. Mit dabei waren: Installations- und Gebäudetechnik, Tapezierer, Konditor, Elektrotechnik, Seilbahntechnik, Bank, Friseur, Maler, Handel (Einzelhandelskaufmann/frau, Großhandelskaufmann/frau), Tourismus (HGA, Restaurantfachmann /frau, Koch/Köchin, Gastronomiefachmann/frau), Metalltechnik, Kfz-Technik, Karosseriebautechnik, Lackiertechnik, Lebensmitteltechnik, Mechatronik und erstmals mit dabei die Sparte Rauchfangkehrer.Beim Elterninfoabend mit Lehrberufsmesse sprach Pflichtschulinspektor Bernhard Frischmann über "Worauf es ankommt", ehemalige Lehrlinge wie Haubenkoch Martin Sieberer berichteten aus ihren Erfahrungen und Firmenchefs und Personalverantwortliche standen den Interessierten für Fragen zur Verfügung.Auch Mitarbeiter des AMS standen als Ansprechpartner für die Eltern bereit.Die umfassende Berufsorientierungsplattformbringt Unternehmen mit Jugendlichen und Lehrpersonen zusammen.