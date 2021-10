Vor Kurzem unternahmen die Mitglieder der Frauenbewegung eine gemeinsame Tagesfahrt.



FRANTSCHACH-ST. GERTRAUD. Für 35 Frauen der Frauenbewegung Frantschach-St. Gertraud um Obfrau Elke Eberhard ging es mit dem Bus in Richtung Klagenfurt, um das spätsommerliche Wetter am Wörthersee zu genießen. Nach einer Kaffeepause in Pörtschach machten sich die Teilnehmer auf den Weg ins Rosental zur Wallfahrtskirche Maria Elend. Bei der Führung durch die Kirche konnten tolle Kunstschätze bestaunt werden, auch Bischof Josef Marketz war in dieser Kirche einige Jahre als Pfarrer tätig. Danach gab es noch eine Andacht. In Villach wurde anschließend zum Mittagessen Station gemacht und eine kleine Shoppingtour im Atrio stand am Programm. Auf der Heimreise legten die Frauen noch einen Zwischenstopp für eine Jause bei einem Buschenschank in Völkermarkt ein.