2.000 Euro Nahversorgerbonus für Spar-Markt in St. Georgen. Anträge können weiterhin gestellt werden.



ST. GEORGEN. Der Spar Markt Hollauf ist einer von zwei Nahversorgern in St. Georgen und besteht bereits seit fast 100 Jahren. „Der Traditionsbetrieb Hollauf ist als Nahversorger in der Region unverzichtbar und muss für die Bevölkerung vor Ort erhalten bleiben. Daher wollen wir die Betreiber mit dem Nahversorgerbonus dabei unterstützen“, sagt Agrar- und Regionalentwicklungsreferent Gruber. Insgesamt 2.000 Euro erhält der Betrieb nun im Rahmen der Initiative der Landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig.

Von Lebensmitteln bis Kosmetik



Um den Nahversorger-Bonus zu erhalten, muss sich ein Betrieb verpflichten, eine bestimmte Anzahl regionaler Lebensmittel ins Sortiment aufzunehmen. Bei Christine Hollauf gehören Produkte aus dem Lavanttal schon seit langem zum Standardangebot, daneben bietet sie aber auch Kosmetik-, Schreib- und Haushaltswaren an. „Diese Vielfalt zeichnet unsere Nahversorger in den ländlichen Regionen aus und genau dafür sollen sie bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden“, so Gruber.

Anträge stellen



Insgesamt stehen für diese Aktion heuer aus dem Agrar- und Wirtschaftsreferat des Landes Kärnten 300.000 Euro zur Verfügung. Als Partner fungieren die Wirtschaftskammer Kärnten und das Genussland Kärnten. „Wir wollen mit der Aktion Kaufkraft und Wertschöpfung in den Regionen halten und heimische Produkte forcieren“, erklärt Landesrat Gruber. Anträge für eine Förderung können weiterhin gestellt werden. Die Unterlagen sind auf der Webseite des Genusslandes Kärnten zu finden.