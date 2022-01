Die Familie Hassler versorgt mit ihrem Kaufhaus seit über hundert Jahren die Bevölkerung von St. Georgen.

ST. GEORGEN. In zahlreichen kleineren Orten mussten in den letzten Jahren viele Nahversorger aufgeben. Auch weil sie mit den Supermarktketten in den Zentralräumen einfach nicht mehr mithalten konnten. Ein Geschäft, das sich dieser Entwicklung bis heute erfolgreich entgegenstemmt, ist das Kaufhaus Hassler in St. Georgen.

Florian Hassler im 1965 neu errichteten Geschäft.

Feier mit Verspätung



In diesen Tagen feierten Wolfgang und Ilse Hassler mit ihren Mitarbeiterinnen sowie Vertretern der Gemeinde St. Georgen das 101-jährige Bestandsjubiläum, denn im Vorjahr verhinderte die Corona-Pandemie eine Feier zum 100-Jährigen. 1921 gründete der Großvater des derzeitigen Besitzers einen Gemischtwarenhandel. 1957 übernahm dessen Sohn Florian Hassler den Betrieb, der ihn 1995 an seinen Sohn Wolfgang Hassler übergab. Das klassische Gemischtwarengeschäft versorgte die Bevölkerung von St. Georgen schon lange nicht nur mit Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs.

Kaufhaus Hassler: seit über hundert Jahren wichtiger Nahversorger.

Großes Sortiment



"Noch bis 1998 konnte man bei uns auch Futtermittel und die nötigsten Baumaterialien bis hin zum Zement bekommen. Und wir hatten noch eine eigene Textilabteilung", erinnert sich Wolfgang Hassler. Ein vielfältiges Angebot und mehrere wirtschaftliche Standbeine sind bis heute das Erfolgsgeheimnis der Familie Hassler. Die Textilabteilung wurde zwar aufgegeben, Arbeitsbekleidung, Schulsachen, Gummistiefel und Turnpatschen oder auch die wichtigsten Utensilien für den Haushalt vervollständigen bis heute das Sortiment.

Postpartner und Tankstelle



Mit der Umstrukturierung der Post Anfang der 2000er Jahre wurde das Kaufhaus als Postpartner zu einer zusätzlich wichtigen Anlaufstelle für viele St. Georgener. Die dem Kaufhaus angeschlossene Tankstelle errichtete der Vater von Wolfgang Hassler schon im Jahr 1965. Vor allem weil die Familie Hassler wirtschaftlich so breit aufgestellt ist, sollte weiteren erfolgreichen hundert Jahren nichts im Wege stehen.