Die neue Leopoldstädter Sport & Fun Halle entsteht in der Venediger Au. Starke Kritik daran äußern die Bezirksgrünen und berufen jetzt eine Sondersitzung der Bezirksvertretung ein.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Die neue Sport & Fun Halle entsteht in der Venediger Au – das wurde kurz vor Weihnachten von Leopoldstädter Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ), Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) präsentiert. Die Bauarbeiten sollen noch heuer starten. Die Fertigstellung der neuen Sportanlage beim Praterstern ist für 2023 geplant.

Die neue Leopoldstädter Sport & Fun Halle wird 365 Tage im Jahr nutzbar: Sie wird bis 2023 in der Venediger Au gebaut. Neben dem vielfältigen Angebot an Breitensport, sind große Grünflächen und eine Photovoltaikanlage geplant.

Bereits nach der Bekanntgabe des neuen Standorts zeigte sich Bezirksvize Bernhard Seitz (Grüne) wenig begeistert: „Die SPÖ verbaut ein Stück des Bezirks ohne Information oder gar Einbindung der Bevölkerung oder der dafür gewählten Bezirksvertretung." Jetzt machen die Bezirksgrünen Nägel mit Köpfen und berufen eine Sondersitzung der Leopoldstädter Bezirksvertretung ein.

Sondersitzung am 24. Jänner einberufen

„Die plötzliche Bekanntgabe knapp vor Weihnachten, dass die Venediger Au mit einer Halle zubetoniert werden soll, ist Geheimpolitik von vorgestern und eine Missachtung der Bevölkerung“, ärgert sich der Bezirksvize Bernhard Seitz (Grüne). Denn man habe bei den Plänen die Bevölkerung nicht einbezogen. "Ein Monsterprojekt wie die Verbauung der Venediger Au müsse öffentlich und transparent diskutiert und nicht hinter verschlossenen Türen beschlossen werden", so Seitz.

„Wir haben daher eine Sondersitzung der Bezirksvertretung einberufen und werden auch eine Bürgerversammlung beantragen“, kündigt Seitz an. Die Sondersitzung findet am Montag, 24. Jänner, um 17 Uhr statt. Sie kann per Live-Stream direkt hier online mitverfolgt werden.

