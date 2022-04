Fußball: Wintereinbruch sorgte für viele Absagen

Landesliga Männer:

SV Rottenmann – FC Gamlitz 0:4 (0:1). Tore: Jan Kristl (2), David Katzianschütz, Lukas Vindis. In dieser winterlichen Runde musste der SV Rottenmann eine bittere Heimpleite gegen Tabellennachbar Gamlitz hinnehmen. Erst am Ende einer von beiden Seiten sehr überschaubar geführten ersten Spielhälfte gelang den Gästen das 0:1. Nach der Pause konnten die Südsteirer nahezu jede Chance verwerten, während Rottenmann immer mehr in Lethargie verfiel. Zusätzlicher Wermutstropfen: Kapitän Dominic Pürcher verletzte sich schwer.

SV Frauental – SC Liezen 2:0 (0:0). Tore: Thomas Fauland (2). Auch der SC holte in dieser Runde keine Punkte. Eine Stunde lang konnte der SC das 0:0 halten, in Minute 61 erlöste Fauland die knapp 300 Fans mit dem 1:0. In der Nachspielzeit legte der Stürmer sogar noch das 2:0 nach.

Landesliga Frauen:



SG Rottenmann/Lassing – UDFC Hof bei Straden 1:3 (1:1). Tore: Manuela Grieshofer; Carolin Baller (2), Lorena Pock. Unsere Landesligafrauen kommen einfach nicht in Schwung. Bereits nach wenige Spielsekunden gingen die Gäste in Führung. Manuela Grieshofer gelang zwar im Gegenzug schon in der 2. Spielminute der Ausgleich, doch in der Folge trafen nur noch die Südsteirerinnen.



Oberliga:

SV St. Lorenzen/Kn. – ASV Bad Mitterndorf 1:0 (1:0). Tor: Helmut Haslinger. Erst einmal konnte St. Lorenzen in dieser Saison bis dato anschreiben, dank Bad Mitterndorf nun ein zweites Mal. Der ASV erwischte einen rabenschwarzen Tag und zog gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten den kürzeren.

FC Trofaiach – FC Schladming 0:1 (0:0). Tor: Andre Unterberger. Drittes Frühjahrsspiel, dritter Sieg für die Schladming. Auch Mit-Titelaspirant Trofaiach fand kein Mittel gegen das Team der Stunde in der Oberliga. Der entscheidende Treffer fielt durch Andre Unterberger in Minute 81. Damit machen die Schladminger in der Tabelle weiter Boden gut.

ESV Knittelfeld – ATV Irdning 2:0 (2:0). Tore: Armin Masovic, Dejan Nikolic. Zweite Niederlage in Serie für den ATV, der seine Auswärtsschwäche damit weiter unterstreicht. Knittelfeld sorgte mit den beiden Treffern in Hälfte eins für eine frühe Vorentscheidung. Irdning konnte die Partie danach nicht mehr drehen und bleibt damit eines der auswärtsschwächsten Teams der Liga.

Unterliga:



SV Thörl – SV Stainach-Grimming 1:2 (0:2). Tore: Marvin Kernbichler; Marijan Blazevic, Sandro Schweiger. Hartes Spitzenspiel in Thörl, bei dem je ein Spieler beider Teams vorzeitig vom Platz musste. Dafür bescherte Stainach den Gastgebern die erst zweite Saisonniederlage. Eingeleitete wurde diese von einem Freistoßtreffer von Marijan Blazevic (19.), Sandro Schweigers Treffer in Minute 28 war dann letztlich entscheidend.

SV Haus – FC Ausseerland 3:1 (2:0). Tore: Thomas Fuchs (2), Arno Pilz; Ingo Temmel. Überraschender Derbysieg für Nachzügler Haus, das damit wertvolle Punkte im Abstiegskampf holte. Mit einer harten Gangweise machten sie den Ausseern das Leben schwer und fuhren so den vierten Saisonerfolg ein.

ATUS Wartberg – SV Lassing 0:5 (0:3). Tore: David Schweiger (3), Franz Tösch (ET), Marlon Grill. Nach dem FC Ausseerland (8:0) fügte auch Lassing gegen Wartberger einen Kantersieg. David Schweiger gelang dabei vor der Pause ein lupenreiner Hattrick. Die Gegenwert der Gastgeber war auch danach sehr überschaubar.

TUS Admont – SV Pruggern 3:1 (1:0). Tore: Sebastian Blatt (2), Amedin Music; Moritz Opetnik. Bei tief winterlichen Bedingungen feierte Admont eine wichtigen Derbysieg im Kampf gegen den Abstieg. Sebastian Blatt brachte Admont in Führung (33.). Der Ausgleich durch Moritz Opetnik in Minute 57 quittierten die Gastgeber praktisch im Gegenzug mit dem 2:1 durch Amedin Music. Kurz danach sorgte Sebastian Blatt mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

WSV Liezen spielfrei.

Gebietsliga Enns



FC Gaishorn – SV Radmer 2:1 (0:0). Tore: Raphael Wöhrer (2); Ionut-Gabriel Durlea. Im Spitzenspiel der Runde konnten die Zweiplatzierten Gaishorner dem Tabellenführer erfolgreich ein Bein stellen und mit Radmer punktmäßig gleichziehen. Die Tore in diesem hart umkämpften Spitzenspiel fielen spät. Dafür gab es für die 200 winterfesten Zuseher enorm spannende finalen zehn Minuten zu sehen. Erst brachte Raphael Wöhrer die Heimelf in Minute 81 per Kopf in Führung. Den Gästen gelang in der 88. Minute allerdings der Ausgleich, doch Gaishorn ließ nicht locker. Erst aber traf Raphael Wöhrer in der 92. Minute noch die Stange, ehe er erneut per Kopf in der 94. Minute für den Heimsieg der Gaishorner sorgte.

FC Landl – TUS Gröbming 5:0 (3:0). Tore: Jonas Rodlauer (3), Jakob Hollinger, Lukas Lindner. Mit einem starken Auftritt gegen Gröbming meldete sich auch Landl wieder vorsichtig im Titelkampf zurück. Der Abstand schrumpfte dank des Gaishorner Erfolgs im Spitzenspiel auf fünf Punkte.

SV St. Gallen – TUS Ardning 5:0 (1:0). Tore: Oliver Selle (2), Marcel Pretschuh (2), Szilard Szögedi. Auch St. Gallen ist nach dem ungefährdeten Kantersieg gegen Ardning wieder zurück im Titelrennen. Bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf das Führungsdou nun sechs Punkte.

SV Aigen – FSV Öblarn 4:3 (2:2). Tore: Jakob Schnabl (2), Karl Mehrl (2); Christoph Schachner (2), Fabian Mühlbacher. Hochspannendes Duell im Tabellenmittelfeld der Liga. Zwei Mal gingen die Gastgeber vor der Pause in Führung, zwei Mal gelang den Gästen der Ausgleich. In der 51. Minute führte dann sogar einmal Öblarn, eher sich Aigen die Punkte auch dank des späten 4:3 in Minute 89 doch noch zur Gänze sichern konnte.

FC Schladming II – SV Hall 3:1 (1:1). Tore: Antonio Solaja (2), Simon Helpferer; Robert Tomic. In der ersten Spielhälfte konnte das Tabellenschlusslicht noch ganz gut mithalten, nach der Pause aber setzten sich die jungen Schladminger doch durch.

SV Trieben – FC Ramsau abgesagt. Neuer Termin: 26.05.2022, 17 Uhr.

1. Klasse Enns



SV Stein/Enns – SC Liezen Juniors 2:0 (0:0). Tore: Bernhard Schachner (2). Nur der SV Stein/Enns und die Liezener Juniors trotzten in der 1. Klasse dem Comeback des Ennstaler Winters. Mann des Spiels war Routinier Bernhard Schachner, der mit seinen Treffern in den Minute 53 und 63 das Spiel zugunsten des Tabellenführers entschied.

FC Ausseerland Juniors – SU Wörschach abgesagt. Neuer Termin: 13.4.2022, 18.30 Uhr.

ASV Bad Mitterndorf II – SV Rottenmann II abgesagt. Neuer Termin: 18.04.2022, 16.00 Uhr.

WSV Eisenerz – SG Irdning II abgesagt. Neuer Termin: 18.04.2022, 16.00 Uhr.

SV St. Martin/Gr. – ESV Selzthal abgesagt. Neuer Termin: 18.04.2022, 16.00 Uhr.

SG Pruggern/Gröbming II – FC Tauplitz abgesagt. Neuer Termin: 18.04.2022, 16.00 Uhr.