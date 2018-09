17.09.2018, 12:22 Uhr

Die Bewohner des Pflegeheims Unterburg unternahmen eine Wallfahrt

Dank an alle Mithelfer

Wie in den vergangenen Jahren wurde auch heuer wieder die St. Antonius Kirche in Stainach für die Bewohner des Pflegeheimes Unterburg zum Wallfahrtsort. Zwanzig, auf Rollstühle angewiesene Bewohner und viele freiwillige Helfer, Angehörige, Hospizmitarbeiter und das Pflegeteam, wanderten in die einige Kilometer entfernte Pfarrkirche.Dechant Dr. Peter Schleicher zelebrierte dort die Messe, Sabine Luxbauer sorgte für die musikalische Umrahmung. Anschließend stärkten sich die Teilnehmer im von Pfarrhaushälterin Herta Greimeister liebevoll dekorierten Pfarrsaal mit Getränken, Kaffee und Kuchen. Heimleiterin Diana Egger dankte allen Angehörigen und Helfern für die Unterstützung an diesem Tag, der den Wallfahrern viel Freude und Abwechslung bereitete.