Städtische Förderungen gehen an zahlreiche Einrichtungen und in Angebote wie Impfaktionen.



LINZ. Die Stadt Linz fördert zahlreiche Gesundheitsprojekte mit rund 140.000 Euro im Jahr. Diese gehen etwa an die CliniClowns, die Aidshilfe, das Rote Kreuz und den Samariterbund, den Dachverband der Selbsthilfegruppen in OÖ und viele weitere Initiativen.

Impfungen und Pilzberatungen

Zudem bietet das städtische Gesundheitsservice verschiedene Impfungen oder die Pilzberatung an. "Die enge Zusammenarbeit und Unterstützung von verschiedensten Einrichtungen und Gesundheitsvereinen gewährleistet darüber hinaus ein breites Leistungsangebot für die Linzerinnen und Linzer", sagt der zuständige Stadtrat Michael Raml (FPÖ).