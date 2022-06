Am Mittwoch wurde die elfte Ausgabe des "linzlabyrinth-Guide" präsentiert. Darin werden 90 trendige Handels- und Gastronomiebetriebe in der Linzer Innenstadt vorgestellt.

LINZ. In den Gassen und Straßen rund um die Linzer Landstraße und den Hauptplatz hat sich über letzten Jahre eine urbane Handels- und Gastronomieszene entwickelt, die für ein gewisses Großstadtflair sorgen. Die Betriebe gemeinsam unter dem Titel "linzlabyrinth" auf und präsentierten am Mittwoch die elfte Ausgabe des "urban guide". Darin werden ingesamt 90 Betriebe auf Deutsch und Englisch präsentiert. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Linz und dem Linzer Tourismusverband.

Größe eines Einkaufzentrums

Die "linzlabyrinth"-Betriebe gelten als wichtige Arbeitgeber in der Innenstadt, mit geschätzt mehr als 300 Beschäftigten würde das bereits der Größe eines richtigen Einkaufzentrums entsprechen. Erhältlich ist der "linzlabyrinth-Guide" in allen präsentierten Betrieben, in der WKOÖ, in den Museen und Hotels der Stadt und in der Tourist Information Linz. Weiter Infos online.