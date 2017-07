Viel Liebe für heimische Wildkräuter

19.07.2017, 10:55 Uhr

VIDEO – Drei junge Asylwerber unterstützen Ackerwildkräuter-Projekt in Tamsweg.

Akbar, Hussain und Mohammed aus Afghanistan betreuen Ackerflächen rund um den Biobauernhof Trimminger in Tamsweg-Sauerfeld. Auf Initiative des Landes Salzburg wurden dort Wildkräuterkulturen angelegt, die nun von den drei Asylwerbern des Rot Kreuz-Quartiers in Tamsweg mit viel Fleiß und Engagement mindestens einmal wöchentlich umsorgt werden – „weil wir helfen wollen, weil es Spaß macht und weil es viel besser ist als nur herumzusitzen“, so die drei.

Regionales Vorkommen stärken

Für die Feldlerchen

Im Video des Landes-Medienzentrums Salzburg (oben) sehen Sie die jungen Männer bei ihrer wichtigen Arbeit."Das Interreg Projekt 'Wild und kultiviert' unter der fachlichen Leitung der Naturschutzabteilung des Landes hat es sich zur Aufgabe gemacht, die regional vorkommenden Ackerwildkräuter zu fördern und unterstützen", so Naturschutzreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler. Dabei wird in drei Modellregionen aus den heimischen Beständen Saatgut gewonnen und über Partnerbetriebe vermehrt, um danach regionale Saatgutmischungen herzustellen. Der Lungau ist neben dem Pinzgau und dem Berchtesgadener Land eine dieser drei Regionen."Das gewonnene Saatgut soll in den kommenden Jahren zur ökologischen Verbesserung artenarmer Ackerflächen verwendet werden. Ackerwildkräuter besitzen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften eignen sie sich sehr gut, um regionale Besonderheiten der Natur für Wirtschaft und Gesellschaft in Wert zu setzen", erläutert Projektleiter Günter Jaritz von der Naturschutzabteilung des Landes. Das Saatgut wird für Artenschutzmaßnahmen, zum Beispiel für die Förderung der Feldlerchenbestände im Lungau, ausgebracht.