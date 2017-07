Most und Musi: 19.7.2017 Prangerplatz Weiten

Most und Musi: weil's schmeckt und guat klingt

9:00 Uhr Hl. Messe im Festzelt mit Segnung und Eröffnung des neu gestalteten Prangerplatzesab 10:30 Uhr Frühschoppen mit der 1. Waldviertler Trachtenkapelle Weitentalab 13:00 VOLKSKULTUR - PUR mit Kindervolkstanzgruppe Neukirchen, Theaterverein Weitentalbühne, Musikschulverband Jauerling, JUMBO Weitentaler Jungmusiker, The Sound of the Wachau

14:00 bis 16:00 Uhr: Kreativprogramm für Kinder11:00 bis 15:00 Uhr: EVN Elektro Mobilität Infostand und Möglichkeit einer Testfahrt mit dem Elektrofahrzeug BMW i3GANZTÄGIG: So schmeckt NÖ - Genussmarkt Download Programmfolder (PDF Format)