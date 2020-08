MÖDLING. Trockenrasen sind besondere Biotope, die sich an trockenen, nährstoffarmen Standorten ausbilden. Wegen des Wasser- und Nährstoffmangels siedeln sich auf Trockenrasen Pflanzenarten an, die eine hohe Trockenheitsresistenz besitzen. Typisch sind Arten der Steppenvegetation, aber auch Hochgebirgsarten kommen häufig vor. Bodentypen, auf denen sich Trockenrasengesellschaften entwickeln, sind Kalkgestein, Silikatgestein oder auch Lockergestein, wie z.B. Sand.

Auf der Wanderung von Mödling/Vorderbrühl auf den Frauenstein kommt man am Weg zum Naturfreunde-Gipfelkreuz am Naturdenkmal "Trockenrasen mit Mödlinger Federnelke" vorbei! In dem von Trockenheit geprägten Magerrasen wachsen vorwiegend niedrige Kraut- und Halbstrauchpflanzen. Diese Trockenrasenformation am Frauenstein ist ein Rückzugsgebiet für diverse Pflanzen- und Insektenarten! Auch die sehr seltene "Mödlinger Federnelke", eine stark gefährdete, bisher nur im Raum Mödling nachgewiesene Pflanzenart ist hier zu finden. Der Bestand ist als Naturdenkmal ausgewiesen und steht unter strengem Schutz.

Für die im Mai blühende "Mödlinger Federnelke" war es zwar dieses Jahr schon zu spät, aber es gab verschiedene andere trockenheitsresistente Pflanzen zu betrachten. Bei den Insekten herrschte reger Betrieb und wir kamen in den Genuss, sie beobachten zu dürfen! ... Ich habe Euch einige Bilder von unseren Begegnungen und von dieser bemerkenswerten Trockenrasenformation am Frauenstein mitgebracht!

Viel Vergnügen und liebe Grüße Silvia