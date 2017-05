Wirtschaftstreibende Frühlingsgefühle

11.05.2017, 08:23 Uhr

Das Festkomitee mit Elisabeth und Vbgm. Hannes Koudelka , Helga Grach, Ingrid und Franz Skazel freuten sich über einen gelungenen Ball.Vizebürgermeister Hannes Koudelka begrüßte zahlreiche Ehrengäste, unter anderem LR Seitinger, WK Regionalstellenleiterin Mag. Romen Kierner, WIFI Institutsleiter Dr. Martin Neubauer sowie viele weitere Personen aus Politik und Wirtschaft.Unter den Gästen war auch Lisa Janisch aus Birkfeld, die im letzten Jahr bei den Euroskills in Göteburg Europameisterin wurde, sowie Staatsmeister Sebastian Gruber aus Kindberg, der im heurigen Jahr Österreich bei den Worldskills in Abu Dabi vertreten wird. Beide sind im Malereigewerbe tätig.Für die kulinarischen Gaumenfreuden sorgte das Team der forstlichen Ausbildungsstätte Pichl.Die Dance Company Krieglach glänzte mit einem gelungenen Showauftritt und Stefanie Bammer, musikalisch begleitet von Heinz Murnig überzeugte die Ballbesucher mit herrlich klingenden Gesangseinlagen.Für die musikalische Unterhaltung war die Gruppe Hammerstoak zuständig und sorgte bis in die frühen Morgenstunden für gute Stimmung und eine voll besetzte Tanzfläche.Und nicht zuletzt wurde eine Verlosung mit tollen Preisen durchgeführt! - vier Hochsteiermark Rucksäcke mit verschiedener „Füllung".

Zu den Bildern:Sektempfang: WIFI Institutsleiter Dr. Martin Neubauer mit Gattin, Elisabeth Koudelka, Sebastian Gruber, Lisa Janisch mit Vater, Vbgm. Hannes KoudelkaFest-1:von rechts- Vbgm .Hannes Koudelka, LR Hans Seitinger mit Gattin, Hans Niederl, Helga Grach, Dr. Martin Neubauer mit Gattin, Ortsparteiobmann d. ÖVP Pusterhofer Alois mit GattinPreisverlosung: Lisa Janisch mit Elisabeth KoudelkaGewinner: Die Gewinner der Preise mit Stefanie Bammer (re) und Christian Steiner, Geschäftsführer Skiveitsch (li)