01.05.2018, 21:53 Uhr

Glaubt man der Sage, so ist die Entstehung des Rottenmanner Teichs auf das frevelhafte Verhalten der einstigen Bevölkerung von Rottenmann, einem Ortsteil der Obersteirischen Gemeinde Ranten, zurückzuführen. Der Sage nach war Ranten eine sehr reiche Stadt gewesen, der Handel blühte und ließ die Bürger vergessen, dass es hier auch noch so etwas wie Moral gab. Die Feste wurden immer mehr und ausgiebiger, essen, trinken und tanzen stand an der Tagesordnung, bis eines Tages - es war die Christnacht - ein erschienendes Männlein die Rottenmanner eindringlich aufforderte, zumindest in der Heiligen Nacht dieses lasterhafte Treiben einzustellen. Die feiernde Gesellschaft hatte dafür nur Spott und Gelächter übrig, das Männlein verschwand wieder, kam jedoch später noch eine weiteres Mal, wofür es wieder nur Spott erntete und dazu noch wüst beschimpft wurde. Wiederum verschwand das unbekannte Männlein, um bald darauf abermals, diesmal mit einem Fässlein, bei der Gesellschaft zu erscheinen. Da die feiernde Meute abermals nur mit Spott und Gram reagierte, öffnete das Männchen das Fässchen, aus dem daraufhin ein mächtiger Strahl drang und das Wasser höher und höher steigen ließ. Das Wasser stieg so hoch, dass die ganze Stadt mitsamt dem Kirchturm in den Wassermassen verschwand und viele der Einwohner von Rottenmann im Bezirk Murau in den Fluten ertranken. Vorbeikommende sollen in den Tiefen des Wassers noch das Läuten der Kirchenglocken gehört haben. Heute ist es hier anders, die Bevölkerung ist sehr fleißig und gastfreundlich. An der legendären Stelle, wo sich einst der Sage nach das Drama abgespielt haben soll, erstrahlt ein liebevoll angelegter Landschaftsteich mit einem Ausmaß von über 30.000 Quadratmeter, der Gästen und der heimischen Bevölkerung als Erholungs- und Ausflugsziel dient. Fischen, Picknick, Reiten und Radfahren sind am Rottenmanner Teich möglich. Gerade als Mahnung an vielleicht wieder aufkommende Frevler wurde in der Teichmitte ein Kirchturm symbolisiert aufgebaut, der an die Sage der versunkenen Stadt Rottenmann erinnern soll.Text: geomix Tourismus