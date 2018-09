Bergtour von Obertauern aus über den Schönalmsee auf das Große Gurpitscheck 2526m

15.09.2018, 22:28 Uhr

dieser wunderschönen und aussichtsreichen Wanderung ist das Young Austria Jugendheim Schaidberg (1621m), am südlichen Ortsrand von Obertauern.Vom Parkplatz geht es auf einem teilweise steilen Forstweg in östlicher Richtung hinauf zurVon hier führt der Weg ohne Steigung gemütlich hinaus bis zur, die bewirtschaftet ist. Mit einer herrlichen Aussicht zurück nach Obertauern, auf die Große Kesselspitze und viele weitere Gipfel wird man immer wieder belohnt.

Jetzt zweigt man links auf einen gut markierten und ausgetretenen Wandersteig ab, der Stellenweise aber auch ziemlich feucht sein kann. Anfangs noch in moderater Steigung, dann immer steiler werdend geht es hinauf zum(2120m). Ein herrlicher Platz, der zum Verweilen einlädt. (Gehzeit bis zum See ca. 1,5 – 2 Stunden, 496 Höhenmeter und 3,85 Kilometer)Hier hat man auch die Möglichkeit, links auf die leicht erreichbare(2247m) noch ca. 120 Höhenmeter aufzusteigen (ca. 15 Minuten) und von da wieder zum Ausgangspunkt zurück zu wandern.Derführt auf der rechten Seite um den See herum und dann steiler werdend zur Scharte hinauf. Hier eröffnet sich eine herrliche Rundsicht in die Lungauer Bergwelt, hinunter zum Twenger Almsee und in nördlicher Richtung zum Oberen und Unteren Schönalmsee.Weiter geht es zuerst moderat steigend und gemütlich auf einem schönen Steig am Kamm entlang hinauf, ehe es dann steiniger wird und einige ausgesetzte Stellen auftauchen. Über Geröll und eine kurz versicherte Platte wird ein großer Felsen auf der linken Seite umwandert. Kurz vor dem Gipfel folgt noch eine etwas anspruchsvollere Platte, die ebenfalls seilversichert ist.Nach ca. 2,5 – 3 Stunden erreicht man den Gipfel desund wird mit einem traumhaften Rundblick auf die zahlreichen Gipfel der Lungauer Bergwelt, auf die Ankogelgruppe bis hin zum Großglockner, auf die Gipfel Obertauerns, auf den Lungau, auf den Dachstein, auf die Kalkspitzen... belohnt!Der Rückweg erfolgt auf der gleichen Strecke.950 Höhenmeter; 14,3 Kilometer; Gehzeit: 5 – 6 StundenBeim Aufstieg nach der Scharte hat mich immer wieder der Blick auf den Unteren Schönalmsee gefesselt, daher habe ich mich entschlossen, meine Wanderung noch etwas auszudehnen. Wieder bei der Scharte angekommen, bin ich zum Oberen Schönalmsee und weiter zum Unteren Schönalmsee in Richtung Weißbriach abgestiegen. Ein Entschluss, der sich mehr als gelohnt hat.273 Höhenmeter und 3,60 km. Gehzeit: ca. 2 Stunden.