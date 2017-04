AT

, Schöder AT

Pfarrkirche , Schöder AT

Schöder: Pfarrkirche |

Schöder, Konzert. In der Pfarrkirche der Gemeinde Schöder erklingt mit Beginn um 19.30 Uhr die „Kaffee Kantate“ von Johann Sebastian Bach. Gesungen von der deutschen Koloratursopranistin und Bachpreisträgerin Marie Friederike Schöder und dem Bassbariton Olaf Schöder, die hier ihre Vater-Tochter- Beziehung aus dem wirklichen Leben auf die Bühne bringen. Das Ensemble komplettieren Gernot Heinrich, als Liebhaber und die neue Hofkapelle Graz, die auch noch das 5. Brandenburgische Konzert zur Aufführung bringen wird. Karten sind am Gemeindeamt Schöder und in der Raika Murau während der Amtsstunden erhältlich.