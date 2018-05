Blitzstart sorgte für die Vorentscheidung

02.05.2018, 16:30 Uhr

Nach zwei Toren von Florian Kogler führten die Oberwölzer nach drei Minuten bereits mit 2:0.

SV Oberwölz - TSV Neumarkt 4:2 (3:0)

Doppelpack von Florian Kogler

Löcker trifft volley

Tor von Goalgetter Meier

Spannung nach Anschlusstreffer von Pressnitz

Markus Heit macht alles klar

Neumarkt drückt aufs Tempo

Stimmen zum Spiel

Die Mannschaft von Oberwölz-Coach Uwe Paulitsch, in deren Reihen Goalgetter Thomas Heit verletzungsbedingt fehlt, erwischt einen Traumstart:Gleich in der 1. Minute ist Florian Kogler aus kurzer Distanz erfolgreich und legt in Minute 3 zum 2:0 mit einem 25 Meter-Weitschuss in die Kreuzecke nach. Neumarkt hat in der 7. Min. eine Chance durch Daniel Meier, doch Tormann Philipp Lindschinger hält bravourös, er kann sich auch bei einem Schuss von Christian Meier (17.) auszeichnen.Ein Outeinwurf wird in der 20. Min. auf Lukas Löcker verlängert, der den Ball volley zum 3:0 in die Maschen knallt. Für die Gäste verfehlen Christian Meier (33., Kopfball) und Benjamin Pressnitz (38., Freistoß) das Ziel.Zu Beginn der zweiten Halbzeit hat das Team von Günther Sterner eine ganz starke Phase. Nach Pass von Thomas Harding gelingt Daniel Meier in der 49. Min. der Anschlusstreffer, Schuss ins lange Eck.Drei Minuten später schließt Benjamin Pressnitz einen Vorstoß erfolgreich ab. Neumarkt drängt jetzt vehement auf den Ausgleich, aber Oberwölz-Goalie Lindschinger hält mit tollen Paraden nach Schüssen von Benjamin Pressnitz (55.) und Christian Meier (58.) sein Gehäuse sauber.Die Entscheidung zugunsten der Hausherren fällt in Minute 60. Nach einem Angriff über die rechte Seite legt Florian Kogler ideal vor, Markus Heit lässt sich die Gelegenheit zum 4:2 nicht entgehen.In der verbleibenden halben Stunde drückt der Tabellenzweite Neumarkt ordentlich aufs Tempo – Christoph Kölbl (67.), Harding (77.) und Marcel Höritzer (80.) scheitern – die Hausherren feiern mit viel Einsatz und Kampfgeist einen Derbysieg.Trainer Oberwölz: „Wir haben einen optimalen Start erwischt, zeigten großen Willen. In der zweiten Halbzeit gab es einen Rückfall, aber letztlich freuen wir uns wieder über den Derbysieg.“Trainer Neumarkt: „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, Gratulation den Oberwölzern. Mit 38 Punkten passt aber unsere Richtung.“