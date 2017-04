Eigentor bringt drei Punkte

26.04.2017, 15:00 Uhr

Oberliga Nord. Fohnsdorfer wahren mit vollem Erfolg Anschluss in der Tabelle.

Therme Aqualux Fohnsdorf - Bad Mitterndorf 1:0 (0:0)

Stangenschuss der Gäste

Kramaric lässt Top-Chance aus

Eigentor bringt Entscheidung

Vorsprung über die Distanz gebracht

Murtal-Derby in Knittelfeld

Verlieren verboten lautet die Devise aus Fohnsdorfer Sicht, will man im Kampf um den Klassenerhalt dranbleiben. Dementsprechend agiert die Hausberger-Truppe mit viel Einsatz, aber in der Anfangsphase auch sichtlich nervös.Die Gäste aus dem Ennstal kommen in der 5. Minute zu einer Riesenchance, Stampfer trifft völlig freistehend aus kurzer Distanz aber nur die Stange. Kurz darauf kann Fohnsdorf-Torhüter Felicijan einen gut angetragenen Freistoß gerade noch in den Corner drehen.Die beste und einzige Chance auf einen Fohnsdorfer Torerfolg vergibt David Kramaric, der sich in der 33. Minute im Strafraum durchsetzt, allein vor Bad Mitterndorf-Torhüter Celiker auftaucht, den Ball aber nur an die Stange schießt.In der 41. Minute haben die Fohnsdorfer wieder das Glück auf ihrer Seite - Temmels wuchtiger Schuss klatscht an die Oberkante der Latte - Pausenstand 0:0.In der 56. Minute spielt Renato Matic einen Eckball schnell ab, Rene Zisser bringt eine Flanke zur Mitte, der Bad Mitterndorfer Mario Lemes will klären, drückt den Ball aber unbedrängt mit der Brust unglücklich ins eigene Tor - den Fohnsdorfern ist es egal, sie bejubeln den 1:0-Führungstreffer.In der Folge liefern Gebhart & Co. vermehrt eine Abwehrschlacht, verteidigen die knappe Führung mit allen Mitteln. Nachdem Gästespieler Stocker eine Hundertprozentige auslässt, die Ennstaler mit ihrem Latein spätestens in Strafraumnähe am Ende sind, dürfen die Fohnsdorfer den ersten vollen Erfolg im Frühjahr feiern, rangieren aber weiterhin am Tabellenende.Jetzt gilt es, aus Fohnsdorfer Sicht weiter fleißig zu punkten - es wartet am Samstag, 29. April, um 18 Uhr das Derby beim ESV in Knittelfeld. Aber auch die Eisenbahner wollen nach den letzten Patzern das Punktekonto aufstocken...