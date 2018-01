Skinachwuchs zeigte viel Talent

17.01.2018, 16:30 Uhr

Ski Alpin-Bezirkscup fand mit einem

Slalom und einem Riesentorlauf seine Fortsetzung.

Slalom in Kleinlobming

Riesentorlauf in Obdach

Träger des „Gelben Trikots“

MURTAL/MURAU. Mit einem Slalom in Kleinlobming und einem Riesentorlauf in Obdach wurde der Ski Alpin-Bezirkscup mit den Rennen drei und vier fortgesetzt. Der Mitarbeiterstab des ESV Knittelfeld, angeführt von Karlheinz Hammerlindl (Wettkampfleiter), Andrea Brandl (Startrichterin), Harald Hoffelner (Zielrichter) und Chefkampfrichter Andreas Rieser, zeichneten für die Renndurchführung auf der Kleinlobminger Arnbauer-Strecke verantwortlich.123 Teilnehmer standen auf der Nennliste und nahmen den ersten Durchgang, ausgeflaggt von Wolfgang Hammerlindl, in Angriff. Gottfried Wolfsberger sorgte für eine faire Kurssetzung im zweiten Heat. Die Ausfallsquote hielt sich in Grenzen, es kamen rund 77 Prozent der Teilnehmer in die Wertung.fuhren in Kleinlobming Emily Winkler, Valentina Würger; Paul Fussi (alle Union Oberwölz), Noel Major, Sarah Feuchter, Peter Wirnsberger (alle USV Kreischberg), Jakob Findl, Marie Schaden, Victoria Gruber (alle ESV Knittelfeld), Laura Steinwidder, Martin Zechner (beide SV Ski-club Gaal), und Lukas Matzi (SC Obdach).Auch am selektiven Obdacher FIS-Hang präsentierte sich der Nachwuchs in guter Form und die Ausfallsquote auf den fairen RTL-Kursen von Manfred Mühlthaler und Bezirkstrainer Gottfried Wolfsberger betrug nur rund 15 Prozent.Für die Rennabwicklung sorgten seitens des SC Obdach Manfred Mühlthaler (Wettkampfleiter), Johann Pichler (Startrichter) und Johann Scheiber (Zielrichter).fuhren im Steirischen Zirbenland David Edlinger, Noel Major, Sarah Feuchter, Peter Wirnsberger (alle USV Kreischberg), Laura Steinwidder, Martin Zechner (beide SV Skiclub Gaal), Victoria Gruber (ESV Knittelfeld), Julia Gritz (TSV Eiche Neumarkt), Emily Winkler, Valentina Würger (beide Union Oberwölz), Mika Brunner (USC Raika Greim) und Lukas Matzi (SC Obdach) ein.Nach vier Bewerben tragenEmily Winkler (50 Punkte)Noel Major (75)Lukas Matzi (100)Martin Zechner (95)Valentina Würger (90)Paul Fussi (80)Victoria Gruber (86)Peter Wirnsberger (100)Julia Gritz (90)Sarah Feuchter (100)Jakob Findl (95)und Laura Steinwidder (75)als Spitzenreiter in ihren Altersklassen das „Gelbe Trikot“.Fortgesetzt wird der Raiffeisen-Bezirkscup am Samstag, 17. Februar, mit einem Slalom am Kreischberg und am Sonntag, 18. Feber, mit einem Riesentorlauf in Krakauebene.