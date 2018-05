Spielerisch stark und effizient

06.05.2018, 12:00 Uhr

Sieben auf einen Streich: Fohnsdorfer Truppe feiert Kantersieg.

Therme Aqualux Fohnsdorf - Kraubath 7:2 (6:1)

Duo in Spiellaune

Halbes Dutzend Tore bereits in Halbzeit eins

2:1 durch Vollmann

3:1 durch Schalk

4:1 durch Dragosavac

5:1, wieder Dragosavac

Strafstoßtor von Dolinar

Die Luft ist draußen

Eine starke Leistung des gesamten Fohnsdorfer Teams. Von Trainer Reinhard Schmalzmaier glänzend eingestellt, werden die Gäste bereits in Halbzeit eins regelrecht überrollt.Vor allem die beiden Legionäre Dragosavac und Dolinar agieren in Spiellaune und haben mit der völlig überforderten Abwehr der Kraubather ihren Spaß.Nach dem 1:0 durch Darijo Dragosavac in Minute 15 mit einem Heber über Gästetorhüter Kirl gelingt Kraubath durch den völlig ungedeckten Pesec zwar rasch der Ausgleich, aber danach beginnt die Angriffsmaschinerie der Heimischen zu rollen.Benjamin Vollmann setzt sich am rechten Flügel in Szene und platziert den Ball zum 2:1 genau im langen Eck (20. Minute).27. Minute: Eine Freistoßflanke von Bakic verwertet der freistehende Emanuel Schalk per Kopf aus kurzer Distanz zum 3:1.34. Minute: Blaz Dolinar tankt sich rechts durch, bringt einen idealen Stanglpass zur Mitte, Dragosavac hat keine Mühe, das Leder im leeren Tor unterzubringen, 4:1.42. Minute: Dragosavac düpiert die komplette Hintermannschaft der Kraubather und erhöht mit seinem dritten Tor auf 5:1.45. Minute: Nach einem Foul am einschussbereiten Dragosavac im Strafraum verwertet Dolinar den Strafstoß sicher zum 6:1.Nach der Pause ist die Luft aufgrund des klaren Spielstandes sichtlich draußen, die Truppe um Kapitän Gebhart schaltet einen Gang zurück. Die Kraubath kommen besser ins Spiel, Ndiga Ngue trifft nur die Stange, Pesec verkürzt noch auf 6:2, ehe Dolinar allein vor Goalie Kirl auftauchend in Minute 89 den deutlichen 7:2-Endstand fixiert.