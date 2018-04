Tabellenführung ausgebaut

25.04.2018, 16:00 Uhr

Nach Last-Minute Sieg in Scheifling feiert Schwendinger-Elf einen Kantersieg gegen Krakaudorf.

St. Lorenzen b. Kn. - USV Krakaudorf 7:2 (4:1).

Erst zweiten Strafstoß verwertet

Ausgleich im Gegenstoß

Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Leader eindeutig Herr im Haus

Von Beginn an werden gute Möglichkeiten herausgespielt. Einziges Manko: die Treffsicherheit. So dauert es bis zur 14. Minute, ehe St. Lorenzen in Führung geht.Nachdem Galun eine Minute zuvor noch mit einem Strafstoß an Torhüter Spreitzer scheitert, lässt sich Sperdin vom Elfmeterpunkt nicht zweimal bitten und stellt auf 1:0. Diese Führung hält aber nicht lange.Bereits im Gegenzug landet der Ball nach einem von Vollmann abgelenkten Freistoß im eigenen Kasten - 1:1. Von diesem Gegentreffer zeigen sich die Heimischen aber nur wenig beeindruckt. Die Angriffe rollen in Folge weiterhin in Richtung Krakaudorf-Gehäuse. In der 19. Minute hat Galun sein Visier dann besser eingestellt und macht den vergebenen Elfmeter wett. Er umspielt den Goalie der Gäste und schiebt zur neuerlichen Führung ein. Nun stehen die Krakaudorfer auf verlorenem Posten.Noch vor der Pause baut der Tabellenführer den Vorsprung aus. Innerhalb einer Minute ist die Gegenwehr der Krakaudorfer endgültig gebrochen. Erst ist es Hollmann (25.), nur eine Minute später Vollmann, die den 4:1-Halbzeitstand fixieren.Auch nach Wiederbeginn ändert sich nicht allzu viel am Spielgeschehen. Trotz des zweiten Treffers der Gäste durch Shatri (65. Min.), zeigt St. Lorenzen, wer der Herr im Haus ist. In der 68. Minute stellt Maier den Dreitore-Vorsprung wieder her, ehe Vollmann (78.) und Kriechbaum (89.) in der Schlussphase noch zwei weitere Treffer zum 7:2-Endstand nachlegen und der Leader die Tabellenführung auf das Verfolger-Duo Stadl und Lobmingtal auf fünf Zähler ausbaut.