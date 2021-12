BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Hallein erlitt bei einem Unfall am 12. Dezember schwere Verletzungen.



Der Autofahrer war am 12. Dezember, gegen 2 Uhr auf der Hauptstraße im Ortsgebiet von Schottwien unterwegs, als er mit seinem Pkw links von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge überschlug sich der Wagen und blieb am Dach liegen. "Der 50-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und setzte selbständig die Rettungskette in Gang", berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr befreite den Unfalllenker aus dem Fahrzeug.Der 50-Jährige wurde mit schwere Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.