BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 17.07.1970 im Schwarzataler Bezirksboten.

Während eines Gewitters am Dienstag, den 14. Juli schlug gegen 19 Uhr 30 im Anwesen des Landwirtes Anton G. (44) in Grimmenstein (...) ein Blitz in die Scheune des Anwesens. Kurz darauf stand die Scheune sowie der Geräteschuppen in helfen Flammen. Anton G. versuchte sofort, einige landwirtschaftliche Geräte in Sicherheit zu bringen. Dieses Vorhaben gelang aber nur teilweise.

Der Brand wurde vom Elektriker Seidl aus Grimmenstein wahrgenommen, und er alarmierte sofort die Feuerwehr. Kurz danach erschienen auf dem Brandplatz die Freiwilligen Feuerwehren Aspang, Grimmenstein, Hochegg, Feistritz, Edlitz und Wiesfleck. Insgesamt kamen 70 Feuerwehrmänner zum Einsatz.

Durch das zielbewusste Eingreifen der Feuerwehren konnte der Brand um 22.30 Uhr gelöscht werden. Allerdings wurden die Scheune sowie der Geräteschuppen bis auf die Grundmauern eingeäschert. Auch die im Schuppen befindlichen landwirtschaftlichen Geräte wurden vernichtet. Außerdem verbrannten ungefähr 60 Hühner. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit noch nicht bekannt, doch dürfte diese erheblich sein. Der Brandschaden ist nicht zur Gänze durch die Versicherung gedeckt.