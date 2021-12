Der Budget-Voranschlag 2022 für Wimpassing sieht Erträge ohne Entnahme von Haushaltsrücklagen in der Höhe von 5,990.600,00 Euro vor.



Noch vor den Weihnachtsfeiertagen segnete der Gemeinderat Wimpassing den Budgetvoranschlag für 2022 ab.

Die Aufwendungen ohne Zuweisungen an Haushaltsrücklagen betragen 6,189.800,00 Euro. Das ergibt ein Nettoergebnis von 199.200,00 Euro. Das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen in der Höhe von 163.000,00 Euro beträgt somit - 36.200,00 Euro (inkl. Anlagenabschreibungen sowie Dotierung und Auflösung von Rückstellungen).

Finanzierungsvoranschlag

Die Summe der Einzahlungen aus der operativen und investiven Gebarung sowie der Finanzierungstätigkeit beträgt 5,928.100,00 Euro. Die Auszahlungen ergeben eine Gesamtsumme von 5,870.900,00 Euro. Daraus ergibt sich ein Geldfluss-Saldo aus der voranschlagswirksamen Gebarung in der Höhe von 57.200,00 Euro.

2022 werden – wie im Jahr 2021 – Bedarfszuweisungen II zum Haushaltsausgleich in der Höhe von 160.000,00 Euro angesucht. Mit dem Budget 2022 wurden auch wieder die gemäß § 73 der NÖ Gemeindeordnung erforderliche Beschlüsse gefasst, sowie eine Liste über regelmäßige Subventionen und Beiträge beschlossen.