BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die ersten Events im Überblick.

Religionslehrer, die in der Schule behaupten, Bauern seien schädlicher für die Umwelt als der gesamte Autoverkehr; Nachbarn, die Fleisch um 3,99 Euro auf ihren 1000 Euro teuren Grill werfen; Umweltschützer, die Bauern verklagen, weil deren Kühe auf den Almen Kuhfladen hinterlassen, und schlussendlich auch noch der eigene Bruder, der ihm nicht nur sein letztes Sparbuch, sondern auch regelmäßig die Speisekammer leerräumt – Petutschnig Hons hat es wahrlich nicht leicht. Grundsätzlich kuschelweich wie ein Golden Retriever, mit sich und seiner Umwelt im Reinen … wenn da nur nicht seine Mitmenschen wären!

Seinen 15er Steyr aufgetankt, seine Motorsäge geschmiert und seinen Schlaghammer frisch poliert, reitet der Startenor unter den Landwirten nun durch die Täler Österreichs und serviert seine Pointen und Lieder am Silbertablett. VVK: € 20 | AK: € 25. Vorverkauf: Stadtgemeinde Ternitz und Ö-Ticket.

Hons Petutschnig

Ich will ein Rind von dir!

5. März, 20 Uhr

Stadtkino

Dammstraße 4

2630 Ternitz

Foto: Philipp Detter

hochgeladen von Thomas Santrucek

Erleben Sie vier Kabarett-Shootingstars an einem Abend und einen lachhaften Moderator - also 5 zum Preis von 1. Durch das Programm führt wie gewohnt Host Klaus Bandl. Benedikt Mitmannsgruber und die triste Einöde des Mühlviertler Hochlands. Es gibt nur einen Ausweg: den Auszug, den Exodus. GENUG – eine Hommage von Isabel Meili an die Selbstliebe und eine Liebeserklärung an die 90er. Freuen Sie sich auch auf Mathias Novovesky, dem Bestattersohn, der Leute lieber zum Lachen bringt, als sie einzugraben.

Und Flo Kaufmann stellt sich in seinem ersten besten Solo den großen Fragen des Lebens. Wie? Lieber lässig!

Trampolin ist eine Veranstaltungsreihe der IG Kabarett, gefördert durch das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport. VVK: € 15 | AK: € 18. Vorverkauf: Stadtgemeinde Ternitz und Ö-Ticket

lachHAFT – Trampolin Mix

Benedikt Mitmannsgruber, Isabel Meili, Mathias Novovesky, Flo Kaufmann

11. März, 20 Uhr

Stadtkino

Dammstraße 4

2630 Ternitz

Schiffkowitz & Schirmer spielen auf.

Foto: Christian Jungwirth

hochgeladen von Thomas Santrucek

Sie sind sich anlässlich eines Konzertabends beinahe zufällig auf der Bühne begegnet, aber der Funke sprang augenblicklich über. Die Idee für ein gemeinsames Projekt war die logische Konsequenz. Somit entstand eine künstlerische Kollaboration, die kurioser und spannender nicht sein könnte: Der Eine hat mit seinen Liedern und seiner Formation STS österreichische Popgeschichte geschrieben, der andere ist eines der pianistisch international erfolgreichsten Klassik-Aushängeschilder unseres Landes.

Schiffkowitz und Markus Schirmer finden einen spielerisch-kreativen Weg des gemeinsamen Musizierens, unbändiger Spielfreude und der Lust am Außergewöhnlichen.

Beethoven meets Fürstenfeld - lassen Sie sich überraschen! Eintritt: € 24 | € 28 | € 32. Vorverkauf: Stadtgemeinde Ternitz und Ö-Ticket

Schiffkowitz & Schirmer

Beethoven meets Fürstenfeld – Klassik trifft Austropop

12. März, 20 Uhr

Stadthalle

Theodor-Körner-Platz 2

2630 Ternitz

Joachim Csaikl verwendet die unterschiedlichsten Gitarrensounds, von der E-Gitarre über die Klassische Gitarre, die Harp (Kontra)-Gitarre bis hin zur Steelstring- und Bariton-Gitarre. Dabei treffen auf "das erste Ohr" sehr konträre musikalische Stile aufeinander, die von diesem "vielsaitigen Grenzgänger" aber gekonnt auf einen musikalischen Nenner gebracht werden.

Joachim Csaikl und Simon Wahl spielen gemeinsam.

Foto: Alexander Felten, Lukas Bezila

hochgeladen von Thomas Santrucek

Simon Wahl verbindet als "One-Man-Band" virtuose Rhythmen mit gefühlvollen Melodien und entwickelt seinen eigenen Stil – ein Crossover von Pop, Rock, Hip-Hop und Flamenco. Er entlockt seiner Gitarre neue Töne und Geräusche, die man nicht einer einzigen Gitarre zuordnen würde. Was bleibt, ist Zuhören, Genießen und Staunen. VVK: € 12 | AK € 15. Vorverkauf: Stadtgemeinde Ternitz und Ö-Ticket.

Joachim Csaikl & Simon Wahl

Vielsaitig

18. März, 20 Uhr

Kulturkeller Ternitz