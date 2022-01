BEZIRK NEUNKIRCHEN. Im Bereich der Hans Tieß-Straße wurden alte Bäume gefällt. Ein Vorgehen, das Naturfreunden missfällt. Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ): "Es musste sein."



Auf einem Gemeindegrund an der Hans Tieß-Straße standen hohe, alte Bäume. Und immer wieder einmal brachen bei heftigen Windböen Äste ab und stürzten herab. Dabei wurden laut Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) auch schon Pkw beschädigt. "Nun wurde der Grund daneben verkauft und der Eigentümer will hier ein Haus bauen." Allerdings habe es Befürchtungen gegeben, dass die Bäume über kurz oder lang das Haus beschädigen könnten. "Ich will nicht in der Zeitung stehen, weil etwas passiert", meinte Berger und veranlasste den Baumschnitt. Der SPÖ-Ortschef beruhigt allerdings: "Es wird nachgepflanzt; aber eben Bäume, die nicht so hoch werden."