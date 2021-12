TERNITZ. Die Feuerwehr Ternitz Rohrbach blickt in den letzten 100 Jahren auf einige Meilensteine zurück. 2021 wurde mit einem neuen Feuerwehrhaus gekrönt.



Im Jahr 1894 erfolgte die Gründung der „Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach am Steinfeld“. Das erste Zeughaus befand sich damals in der Rohrbacherstraße und die Ausrüstung begrenzte sich auf eine Landfahrspritze mit Saug- und Druckschläuchen.

Der erste Einsatz und die sogenannte Feuertaufe erfolgte bei einem Großbrand in Wartmannstetten. In weiterer Folge wurde die Ausrüstung um einige Stücke erweitert und 1929 eine 20 PS starke Motorspritze angeschafft.

Keine Zentralwehr

Der Weltkrieg trug ebenfalls einen Teil zu der Entwicklung, der Rohrbacher Feuerwehr bei. Franz Glatzl führte im Jahr 1944 die Feuerwache, welche zur selben Zeit auch mit einem schweren Löschgruppenfahrzeug ausgestattet wurde. Ternitz wartete in der damaligen Zeit mit fünf Feuerwehren auf, welche im Jahr 1955 zu einer Zentralwehr zusammengeschlossen werden sollten. Die einzelnen Feuerwehren weigerten sich jedoch gegen diesen Vorschlag. Ein Jahr später erhielt die Feuerwehr, den bis heute bekannten Namen „FF Ternitz-Rohrbach“.

Lösch-Errungenschaften

Der erste Rohrbacher Feuerwehrball ging 1961, in der Stadthalle, über die Bühne. In diesem Jahr folgte mit der Anschaffung einer Tragkraftspritze außerdem ein weiteres Highlight. Ein Tanklöschfahrzeug fehlte aber zu dieser Zeit noch im Repertoire der Rohrbacher Feuerwehr. 8 Jahre später wurde dieser Mangel beglichen und mit dem Fahrzeug des Typs TLFA-2000 ein weiterer Meilenstein gelegt sowie sämtliche Löschvorgänge erleichtert. Heutzutage ist die Sirene das Herzstück eines Feueralarmsystems. 1979 wurde die erste Funksirenensteuerung im Feuerwehrhaus installiert.

Starke Zukunftsorientierung

Von 1983 bis 1985 dauerte der Umbau des Feuerwehrhauses in Rohrbach. Im Zuge dieser Renovierung wurde die Fahrzeughalle erweitert, Sanitäranlagen errichtet und ein Schulungsraum im Dachgeschoß untergebracht.

Das damalige Feuerwehrhaus wurde 1983 bis 1985 umgebaut.

Diese Version des Feuerwehrhauses diente 35 Jahre, als es 2020 Zeit für einen kompletten Neubau wurde. Das neue, sehr zukunftsorientierte Gebäude dient auch als Katastrophenschutzzentrum. Im Falle eines Blackouts, eines Sturm- oder Hochwasser-Ereignisses steht dieses moderne Feuerwehrhaus als Informations- und Anlaufstelle für die Bevölkerung zur Verfügung.

Eine digitalisierte Zentrale.

Das Gebäude zeichnet sich also durch eine hervorragende Infrastruktur aus und bietet dem Krisenstab der Stadt Ternitz und der Feuerwehr inklusive Nachwuchs ausreichend Platz. Eine offizielle Eröffnung und Vorstellung des neuen Feuerwehrhauses in Rohrbach ist für 2022 geplant. In den letzen 100 Jahren gab es zahlreiche Errungenschaften. Mit dem sehr digitalisierten und zukunftsorientierten Katastrophenzentrum begibt man sich aber in eine neue Ära des Feuerwehrgeschehens.