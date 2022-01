BEZIRK NEUNKIRCHEN. Spitalsmitarbeiter und Personen im Pflegedienst hatten die Chance, einen Istrien-Urlaub zu gewinnen. Brigitte Wiesenthaler (Nemec Tours) und Patrick Nemec (Nemec Tours Busreisen) machten es möglich. Mehr dazu liest du hier. Nun steht der glückliche Gewinner fest.



Im Dezember wurden Gewinnboxen bei den Rot Kreuz-Stützpunkten in Neunkirchen und Gloggnitz aufgestellt. Jeder aus dem Pflegebereich (der vor allem in der Corona-Pandemie Übermenschliches leisten muss) hatte die Chance, zu gewinnen. Am 27. Jänner zog Glücksengelchen Melanie vor den Augen der RegionalMedien NÖ den glücklichen Gewinner, der von Nemec verständigt wird.