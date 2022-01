BEZIRK NEUNKIRCHEN. Seit 26. Jänner des Vorjahres werden in der Bezirkshauptstadt Corona-Tests durchgeführt. Seither wurden die Testmöglichkeiten nicht nur sukzessive erweitert, sondern auch mehrfach umgesiedelt.



Begonnen hat das Testen am 26. Jänner mit einer Teststraße im Rathaus, wo gegen Terminbuchung am Dienstag und am Donnerstag ein Test durchgeführt werden konnte. Aufgrund des Andrangs wurde die Testmöglichkeit am 4. Februar des Vorjahres mit einem Standort im Erholungszentrum erweitert.

Erhöhter Andrang auf Tests

Mit dem Beginn der Ausreisetests von Wiener Neustadt (11. März 2021) und den Ausreisetests aus dem Bezirk Neunkirchen (23. März 2021) wurden die Schlangen in den Teststraßen länger. Entsprechend wurde das Testangebot erneut erweitert.

Vor allem der Standort in der Eurosignal-Tritec-Halle unweit des Zirkusplatzes in der Peischingerstraße wurde immer bedeutender (und ist es noch). Die Möglichkeiten der Corona-Tests veränderte sich im Laufe des Corona-Jahre 2021 enorm. So waren die Testmöglichkeiten anfangs auf Antigen-Tests in der Nase beschränkt. Ein Procedere, das so mancher verabscheute. Später kamen Tests mit Rachenabstrich dazu. Außerdem liefen ab 18. November des Vorjahres PCR-Testungen an. "Weil die PCR-Tests länger Gültigkeit haben als die Antigentests", erklärt Umweltgemeinderat Thomas Rack, der zuständig für die Teststraßen-Koordination ist.

Thomas Rack koordiniert die Test- und Impfstraße in Neunkirchen.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Knapp 356.000 Testungen in einem Jahr

Von 26. Jänner 2021 bis 25. Jänner dieses Jahres wurden in der Bezirkshauptstadt in Summe 355.954 Corona-Testungen durchgeführt.

Der stärkste Testtag war rückblickend der 4. Juni mit 2.717 Tests.

Als stärkster Test-Monat fiel der April 2021 mit 48.927 Tests auf. Zu dem Zeitpunkt galten Ausreisetests aus dem Bezirk.

Noch nicht so lange her: der Tag mit den meisten positiven Testungen war der 23. Jänner dieses Jahres (24 positive Tests).

Aktuell sind Corona-Schnelltests und PCR-Tests in der Eurosignal-Tritec-Halle (Freiligrathgasse 5, Parkmöglichkeit Peischingerstraße 25 & 27) möglich. Zusätzlich werden in den Neunkirchner Apotheken gratis Antigen-Schnelltests und PCR-Tests angeboten. Registrierung im Vorfeld hier