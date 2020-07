BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am Neunkirchner Holzplatz tut sich etwas. Adaptierungen sollen den Platz vor allem für Veranstaltungen attraktiver machen.

Der Holzplatz soll im Brunnenbereich mit Lounge-Plätzen attraktiver werden.

Wie Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer weiß, will Gastronom Rudi Grubich seinen Schanigarten vom "Cult Italia" am Holzplatz erweitern. Aber noch andere vielversprechende Änderungen stehen dem Holzplatz bevor. Der Stadtchef: "Rund um den Brunnen sollen Lounge-Plätze entstehen." Auch die Parkflächen sollen teils ein wenig anders angeordnet werden. "Damit werden sie nicht weniger; sie werden nur ein wenig verschoben", betont Osterbauer. Eine diesbezügliche Besprechung am 14. Juli sei laut Bürgermeister vielversprechend gewesen. Wann die Holzplatz-Veränderungen umgesetzt werden, sei allerdings noch offen.

Wenn Grubich seine Wünsche in die Holzplatz-Umgestaltung einfließen lassen darf: "Dann würde ich vier Schirme dazu aufstellen." Und auch eine Bar im Freibereich wäre zu überlegen...