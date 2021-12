BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Helfen kann so einfach sein", meinten die Ternitzer Mittelschüler und sammelten Lebensmittel und Hygieneartikel für Menschen, denen es nicht so gut geht.

Auf Initiative der Schüler der 2aS beteiligte sich die Mittelschule Ternitz an der Aktion "Kilo gegen Armut". Dabei wurden mehrere, mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, prall gefüllte Kartons der youngCaritas übergeben. Gemeinsam helfen wir damit unbürokratisch und bedarfsorientiert jenen, die in Österreich Hilfe brauchen. Die Spenden finden ihren Weg in Caritas-Einrichtungen für Armutsbetroffene wie zum Beispiel Obdach- und Wohnungslosen-einrichtungen.