BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bürgermeister Walter Jeitler übergab die Schlüsselübergabe des brandneuen Kleintraktor "Kubota" an die Bauhofvorarbeiter Ferdinand Faustmann und seinem Stellvertreter Alexander Mersich. Mit dabei war auch Florian Schiefer (Firma Kubota) und der Vertreter des Raiffeisen-Lagerhauses Gloggnitz, Johannes Ungerhofer.

"Der neue Kubota ersetzt den mehr als 16 Jahre alten Kleintraktor. Das neue Arbeitsgerät verfügt über alle notwendigen technischen Ausstattungen, sowohl für den Winterdienst sowie auch für den Grünschnitt in den Parkanlagen erforderlich sind", so Bürgermeister Jeitler.

63.000 Euro Gerät

Die Finanzierung des rund 63.000 Euro teuren Kommunalfahrzeugs – hier wurde bereits der Rücknahmepreis des alten Kubotas im Wert von 12.000 Euro in Abzug gebracht – erfolgte durch die Marktgemeinde Wimpassing aus Rücklagen bzw. Bedarfszuweisungen.