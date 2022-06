BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Tankstelle an der S6 bei Natschbach wurde von zwei bewaffneten Männern überfallen. Mehr dazu liest du hier. Nun wurden zwei Tatverdächtige (26+32) verhaftet.



Am Morgen des 18. Juni stürmten die Täter in die Autobahn-Tankstelle und forderten Bargeld. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Lange konnten sie die Beute aber nicht genießen. Denn bereits vorigen Freitag klickten nach Ermittlungen der Raubgruppe die Handschellen.

Einer der beiden fiel bereits davor bei der Polizei an, als er wegen eines Einbruchs in einen Pferdestall festgenommen wurde.



