BEZIRK NEUNKIRCHEN. Rettung, Polizei und Feuerwehr rückten am 21. Dezember, kurz vor 10.15 Uhr, zum Einsatz aus.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Im Gebiet Ternitz-Rohrbach ereignete sich ein Auto-Unfall mit einer eingeklemmten Person. – So die Alarmierungssituation am späten Samstagvormittag in Ternitz. Die Feuerwehren Ternitz-Rohrbach, Ternitz-St. Johann und Ternitz-Mahrersdorf eilten dem Verunglückten zu Hilfe. Auch Rettungskräfte und Polizei fuhren aus.

